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Начались учения подразделений морской пехоты в ВМС ВСУ

Начались учения подразделений морской пехоты в ВМС ВСУ
21:06 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Начались тактические учения у подразделений морской пехоты и оперативного резерва первой очереди.

В Военно-морских силах Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ) начались тактические учения подразделений морской пехоты и оперативного резерва первой очереди. Об этом сообщает командование ВМС ВСУ в Facebook. 

"В ВМС ВСУ начались ротные тактические учения подразделений морской пехоты и оперативного резерва первой очереди", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с планом подготовки подразделений, продолжаются мероприятия боевой подготовки морских пехотинцев и военнослужащих оперативного резерва первой очереди.

По данным командования ВМС, военнослужащие отрабатывают элементы высадки воздушного десанта, осуществление авиаудара по морским целям при поддержке авиации, уничтожение условного противника силами артиллерии и проведение деблокирующих действий условного противника вдоль морского побережья.

В свою очередь руководитель учений полковник Андрей Гнатов отметил, что личный состав полностью справился с поставленными задачами и готов к защите территориальной целостности государства.

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Следующим этапом слаживания станут батальонно-тактические учения военнослужащих оперативного резерва и личного состава бригады морской пехоты.

Как сообщалось, после нападения России на украинские корабли в районе Керченского пролива с 26 ноября на 30 суток введено военное положение в 10 областях Украины, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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ВМС, ВМС ВСУ, ВСУ, Тактические учения.
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