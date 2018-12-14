Командующий ВМС Украины в Пентагоне: стало известно, что обсудили

Новости Украины: Украина и США обсудили двустороннее сотрудничество в сфере безопасности и воплощение новой стратегии ВМС Украины.

Командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко в США встретился с главнокомандующим ВМС США Джоном Ричардсоном и другими представителями Минобороны США.

Темой встреч стало двустороннее сотрудничество в сфере безопасности и воплощение новой стратегии ВМС Украины, сообщили "Голосу Америки" в пресс-службе Пентагона.

"Правительство США тесно работает с союзниками и партнерами в Европе и мире, чтобы поддержать стремление Украины к дипломатическому и мирному решению агрессии России, включительно с недавним неспровоцированным нападением на украинские корабли в Черном море. Лидеры Минобороны США подтвердят поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах её международно признанных границ, которые включают и территориальные воды, и право украинских кораблей пользоваться международными морскими путями. Как указано в Крымской декларации правительства США, Соединенные Штаты отвергают попытку аннексии Крыма Россией", - сообщили в пресс-службе Минобороны США.

Ранее Воронченко в разговоре с бывшим высокопоставленным чиновником Минобороны США Майклом Карпентером, среди прочего, заявил, что во время инцидента в Керченском проливе Россия умышленно подготовила засаду для украинских кораблей.

Как сообщалось, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинские обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории. 3 декабря в Украине стартовали масштабные сборы резервистов. Петр Порошенко призвал НАТО увеличить свое присутствие в Черном море.