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Захваченный РФ моряк объявил себя военнопленным

Захваченный РФ моряк объявил себя военнопленным
22:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Один из захваченных РФ моряков считает себя военнопленным и отказался давать иные показания.

Адвокат Сергей Новиков посетил военнопленного украинского моряка с малого бронированного артиллерийского катера "Никополь" Сергея Цыбизова. Тот под протокол записал, что считает себя военнопленным и отказался давать иные показания. Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.

"Военнопленного украинского моряка Сергея Цыбизова посетил адвокат нашей команды защиты военнопленных украинских моряков Сергей Новиков. Сергей Цыбизов заявил следователю, что считает себя военнопленным. Он стал девятым моряком, кто заявил о себе как о военнопленном под протокол", –пишет Полозов.

Адвокат уточнил, что "от дачи иных показаний Цыбизов отказался".

Полозов отметил, что настроение украинского моряка бодрое. Давления на него не оказывалось. Содержат его в двухместной камере с человеком по имени Дмитрий, с которым "они практически не общаются". Также Цыбизов сообщил, что получил передачу с продуктами и теплым черным спортивным костюмом.

Однако у моряка есть проблемы со здоровьем - периодически побаливает сердце. Он обратился к врачу СИЗО "Лефортово". Надеется, что в ближайшие дни его осмотрят.

Адвокат рассказал, когда СМИ смогут увидеть захваченных РФ моряков

Как сообщалось, 25 ноября 2018 года в результате вооруженной атаки кораблей РФ в районе Керченского пролива были повреждены украинские военные корабли, а члены экипажей были захвачены в плен. После так называемого "суда" в Крыму, избравшего им 60 суток ареста, украинские моряки были перевезены в Москву: трех раненых поместили в СИЗО "Матросская тишина", остальных (21 человек) содержат в СИЗО "Лефортово".

Украина и мировое сообщество признали военнопленными захваченных моряков, но власть РФ хочет судить их как простых граждан, которые якобы нарушили российскую границу. 11 декабря 2018 года началось досудебное следствие. До его начала полностью решен вопрос обеспечения украинских военных моряков квалифицированным правовой защитой.

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Адвокат, СИЗО, Моряки, Николай Полозов, Сергей Новиков.
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