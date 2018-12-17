Адвокат рассказал, когда СМИ смогут увидеть захваченных РФ моряков

Новости Украины: Илья Новиков рассказал, когда будет суд над моряками о продлении ареста.

Суд о продлении ареста пленных украинских моряков в Российской Федерации состоится в середине января 2019 года. Об этом заявил на пресс-конференции адвокат Илья Новиков.

"Будет продление ареста, которое мы ожидаем в середине января. У них у всех срок меры пресечения истекает 25 января 2019 года. Где-то с 15 по 20 января должен состояться ряд заседаний. Наверное, это будет в Лефортовском райсуде Москвы", - заявил Новиков.

Также, он отметил, что тогда представители СМИ смогут снять фото- или видеоматериалы украинских моряков, захваченных РФ.

"Если это будет так, то условия позволяют журналистам осуществить съемку, когда моряков ведут в суд. Это, пожалуй, будет первая возможность, и мы будем благодарны всем представителям СМИ, которые могли бы попасть в этот суд и выяснить то состояние, в котором будут находиться наши подзащитные", - заявил Новиков.

Напоминаем, что российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу", а также малые бронированные артиллерийские катера Военно-морских сил ВСУ "Бердянск" и "Никополь". Украинские суда направлялись из Одессы в Мариуполь. После захвата буксир и катера отконвоировали в Керчь.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).В ответ на российскую угрозу депутаты 26 ноября проголосовали за введение военного положение в 10 областях Украины, которое вступило в действие 28 ноября.