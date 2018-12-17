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Полозов: Все, сказанное моряками без адвоката, не имеет юридической силы

Полозов: Все, сказанное моряками без адвоката, не имеет юридической силы
16:57 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Николай Полозов утверждает, что все сказанное моряками до предоставления им адвоката, не имеет юридической силы.

Все, что военнопленные моряки говорили без адвокатов, которые дальше начали с ними работать - не имеет никакого ни юридического, ни политического смысла. Об этом во время пресс-конференции сообщил адвокат Николай Полозов.

"После захвата военнопленных моряков по отношению к некоторым из них сотрудники ФСБ сняли видео, где моряки, очевидно, читают текст который им предоставили. На тот момент у них не было даже адвокатской помощи. И даже по российским законам все, что было ими сказано в тот момент, не должно приниматься в суде как доказательство, если этот суд состоится", - заявил он.

Полозов обратил внимание, что после захвата, моряков пытались дезинформировать.

Интересы украинских моряков будут защищать российские и крымские адвокаты

"Приходили к ним разные люди в форме, без формы - давали подписывать какие-то бумаги, записывали на видео какие-то обращения от них. Все, что было ими сказано до того, как к ним пришел наш адвокат и начал с ними работать - не имеет никакого ни юридического, ни политического смысла", - отметил Полозов.

По его словам, с того момента, когда военнопленного моряка зашел адвокат, его показания и заявления имеют силу и будут оцениваться не только следствием РФ, а и Украиной, и международным сообществом. Также, будет складываться в рамках общей стратегии. 

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Моряки, Николай Полозов, Украинские моряки, Адвокат Николай Полозов.
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