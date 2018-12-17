Скачать
Понедельник, 17.12.2018
ГА ООН этой ночью рассмотрит важную резолюцию
ГА ООН этой ночью рассмотрит важную резолюцию
Адвокат рассказал, когда СМИ смогут увидеть захваченных РФ моряков
Адвокат рассказал, когда СМИ смогут увидеть захваченных РФ моряков
Фонсека - о результатах жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы
Фонсека - о результатах жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы
Елизавета II нашла недостатки в Кейт Миддлтон
Елизавета II нашла недостатки в Кейт Миддлтон

Интересы украинских моряков будут защищать российские и крымские адвокаты

Интересы украинских моряков будут защищать российские и крымские адвокаты
16:39 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Адвокаты РФ и АР Крыма будут защищать интересы военнопленных украинских моряков.

Интересы захваченных украинских моряков, которых удерживает РФ в московских следственных изоляторах "Матросская тишина" и "Лефортово", будут защищать крымские и российские адвокаты. Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила на брифинге.

По ее словам, в ответ на обращение украинских консулов в России согласились защищать украинских моряков 82 адвоката, после этого их кандидатуры были проверены Службой безопасности Украины на предмет возможного сотрудничества с Федеральной службой безопасности РФ против Украины и были отобраны 34 защитника, старшим группы адвокатов был назначен московский адвокат Николай Полозов.

"Было важно, чтобы в эту группу адвокатов не попали разного рода "кроты" и ФСБ-шники. Сейчас отобраны 34 адвоката", - заявила Денисова.

Денисова рассказала о здоровье одного из украинских заключенных в РФ

Напоминаем, что российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу", а также малые бронированные артиллерийские катера Военно-морских сил ВСУ "Бердянск" и "Никополь". Украинские суда направлялись из Одессы в Мариуполь. После захвата буксир и катера отконвоировали в Керчь.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).В ответ на российскую угрозу депутаты 26 ноября проголосовали за введение военного положение в 10 областях Украины, которое вступило в действие 28 ноября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Людмила Денисова, Уполномоченная Верховной Рады по правам человека, Адвокаты РФ и Крыма.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Николая 2018: приметы и что нельзя делать в этот праздник
02 День святой Варвары 2018: главные запреты и поверья праздника 17 декабря
03 Погода на неделю: синоптики рассказали, когда будет "пик" морозов
04 Сегодня отмечают день памяти святой великомученицы Варвары
05 У кого могут забрать субсидию: неожиданный нюанс
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Нардеп предложил сделать украинцам еще один выходной
Нардеп предложил сделать украинцам еще один выходной
ВСУ получили очередную партию бронеавтомобилей
ВСУ получили очередную партию бронеавтомобилей
Банки Украины выходят на рекорд по прибыли за 10 лет
Банки Украины выходят на рекорд по прибыли за 10 лет
Новое поколение спутников GPS отправят в космос с помощью ракеты Falcon 9
Новое поколение спутников GPS отправят в космос с помощью ракеты Falcon 9
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь