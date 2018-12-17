Интересы украинских моряков будут защищать российские и крымские адвокаты

Новости Украины: Адвокаты РФ и АР Крыма будут защищать интересы военнопленных украинских моряков.

Интересы захваченных украинских моряков, которых удерживает РФ в московских следственных изоляторах "Матросская тишина" и "Лефортово", будут защищать крымские и российские адвокаты. Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила на брифинге.

По ее словам, в ответ на обращение украинских консулов в России согласились защищать украинских моряков 82 адвоката, после этого их кандидатуры были проверены Службой безопасности Украины на предмет возможного сотрудничества с Федеральной службой безопасности РФ против Украины и были отобраны 34 защитника, старшим группы адвокатов был назначен московский адвокат Николай Полозов.

"Было важно, чтобы в эту группу адвокатов не попали разного рода "кроты" и ФСБ-шники. Сейчас отобраны 34 адвоката", - заявила Денисова.

Напоминаем, что российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу", а также малые бронированные артиллерийские катера Военно-морских сил ВСУ "Бердянск" и "Никополь". Украинские суда направлялись из Одессы в Мариуполь. После захвата буксир и катера отконвоировали в Керчь.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).В ответ на российскую угрозу депутаты 26 ноября проголосовали за введение военного положение в 10 областях Украины, которое вступило в действие 28 ноября.