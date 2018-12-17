Гройсман: В Украине будет введена дуальная система образования

"В данном случае мы заинтересованы в инвестициях в профессионально-техническое образование. Мы запланировали с 2021 года полноценное внедрение этой дуальной системы, когда большая часть учебного курса проходит в реальном секторе экономики на реальных технологиях, на реальных предприятиях и только небольшая часть является формальной для получения соответствующего теоретического образования. При поддержке Европейского Союза мы создадим систему, которая будет готовить качественные кадры", - отметил глава правительства.
Он подчеркнул, что уже сегодня в Украине ощущается недостаток квалифицированных работников. Это заставляет украинский бизнес повышать уровень заработной платы и создавать привлекательные условия труда.
"Наша задача - создать систему подготовки кадров. Это, фактически, инвестиции в социальный капитал, самый лучший из возможных - это человеческий капитал. Мы занимаемся и образованием, и медициной, и другими важными делами только с одной целью - чтобы наши люди получали лучшие услуги, лучшее здоровье и образование, чтобы соответствующим образом улучшалось качество их жизни", - подчеркнул Премьер-министр.