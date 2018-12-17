Гройсман: В Украине будет введена дуальная система образования

С 2021 года в Украине будет введена так называемая дуальная система профессионально-технического образования, которая будет предусматривать обучение специалистов непосредственно в реальных секторах экономики. Об этом сообщил в Брюсселе Премьер-министр Владимир Гройсман, отвечая на вопрос, не приведет ли повышение уровня подготовки украинских профильных специалистов с помощью ЕС к росту оттока квалифицированных кадров из Украины.

"В данном случае мы заинтересованы в инвестициях в профессионально-техническое образование. Мы запланировали с 2021 года полноценное внедрение этой дуальной системы, когда большая часть учебного курса проходит в реальном секторе экономики на реальных технологиях, на реальных предприятиях и только небольшая часть является формальной для получения соответствующего теоретического образования. При поддержке Европейского Союза мы создадим систему, которая будет готовить качественные кадры", - отметил глава правительства.

Он подчеркнул, что уже сегодня в Украине ощущается недостаток квалифицированных работников. Это заставляет украинский бизнес повышать уровень заработной платы и создавать привлекательные условия труда.

"Наша задача - создать систему подготовки кадров. Это, фактически, инвестиции в социальный капитал, самый лучший из возможных - это человеческий капитал. Мы занимаемся и образованием, и медициной, и другими важными делами только с одной целью - чтобы наши люди получали лучшие услуги, лучшее здоровье и образование, чтобы соответствующим образом улучшалось качество их жизни", - подчеркнул Премьер-министр.