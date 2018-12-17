Фейгин рассказал о своих дальнейших шагах, в случае если его не пустят к Сущенко

Новости Украины: Фейгин обжалует решение российских тюремщиков не пускать его к Сущенко.

Общественный защитник незаконно осужденного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин намерен обжаловать решение руководства колонии в Кирово-Чепецке не пускать его к подзащитному.

Об этом Фейгин рассказал корреспонденту Укринформа.

"В конце ноября я и адвокат Романа Сущенко по договору ездили в колонию в Кирово-Чепецк. Адвоката тогда пустили к Роману, а меня, общественного защитника, нет. Тогда можно было подумать, что это просто перестраховка начальника ИК-11 Масалитина. Однако на днях Сущенко сообщил по телефону: в колонии его предупреждают, что Фейгина к нему не пропустят. Теперь уже я могу сделать вывод, что это сознательные действия администрации колонии, которая выполняет указания руководства сверху, от ФСИН и ФСБ. И я буду оспаривать это", - сказал Фейгин.

Он уточнил, что в соответствии с частью 4 статьи 89 Уголовно-исполнительного кодекса РФ осужденного могут посещать не только адвокаты, но и все "лица, предоставляющие юридическую помощь" (Фейгин - не только общественный защитник Сущенко в РФ, но и представляет его интересы в ЕСПЧ). Кроме того, данная статья - безусловная, то есть, согласно с ней, нет никаких дополнительных условий допуска или не допуска юриста к осужденному.

В ближайшее время Марк Фейгин собирается ехать в Кирово-Чепецк на встречу с Сущенко. Если подтвердится, что его не пускают к подзащитному, юрист подаст заявление по этому поводу в ЕСПЧ, обратится в надзорном порядке в прокуратуру РФ, а также подаст жалобу в Кирово-Чепецкий городской суд.

Как сообщалось, корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко, в нарушение международных правил, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в шпионаже. В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минобороны это опровергли.

Мосгорсуд 4 июня 2018 года приговорил Сущенко к 12 годам осуждения в колонии строгого режима, 12 сентября Верховный суд России признал это решение законным.

8 октября стало известно об этапировании Сущенко к месту отбывания наказания. 7 ноября ФСИН России сообщила посольству Украины в Москве, что Сущенко этапировали в ФКУ ИК-11 УФСИН России по Кировской области (город Кирово-Чепецк, село Утробино).