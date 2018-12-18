Украина занимает 65-е место в мировом рейтинге соблюдения гендерного равенства

Новости Украины: Украина заняла 65-место в рейтинге соблюдения гендерного равенства.

Украина занимает 65-е место из 149 стран в мировом рейтинге соблюдения гендерного равенства, составленном Всемирным экономическим форумом. Как говорится в рейтинге, самая лучшая ситуация в стране в сфере образования, наихудшая – в политике.

Возглавляет нынешний рейтинг Исландия. После нее идут Норвегия, Швеция и Финляндия. Несмотря на то, что в первой десятке доминируют скандинавские страны, в нее также входят латиноамериканская страна (Никарагуа, 5-а), африканские страны (Руанда, 6-а, Намибия, 10-а), а также восточноазиатская страна – Филиппины (8-е место). Кроме того, в первой десятке – Новая Зеландия (7-е место) и Ирландия (9-е).

Последние места в рейтинге занимают Ирак, Пакистан и Йемен.

Авторы отчета оценивают прогресс 149 стран в четырех направлениях: экономическое участие и возможности, образование, здравоохранение и равноправие в политике.

В прошлогоднем рейтинге Украина была на 69-м месте из 144 стран.