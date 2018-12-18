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Президент Украины поблагодарил Филарета за участие в создании новой Церкви
Президент Украины поблагодарил Филарета за участие в создании новой Церкви
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Президент Украины поблагодарил Филарета за участие в создании новой Церкви

Президент Украины поблагодарил Филарета за участие в создании новой Церкви
17:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: www.president.gov.ua

Новости Украины: За усилия для создания новой Православной церкви Украины и жертвенность Петр Порошенко поблагодарил Филарета.

Президент Петр Порошенко поблагодарил владыку Филарета за жертвенность и усилия для создания в Украине единой поместной православной церкви. Об этом он заявил во время выступления после службы Божьей в церкви Воздвижения Честного Креста на Тернопольщине.

"Это (автокефалия - ред.) стало возможным благодаря Его Святейшеству патриарху Филарету. Где еще найти более яркий пример жертвенности, когда личные амбиции отбрасываются для дела церкви и государства, как нам продемонстрировал Его Святейшество", - отметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что без жертвенности, усилий и молитвы владыки Филарета не произошло бы предоставления Украинской православной церкви автокефалии.

В то же время Порошенко также поблагодарил за участие в создании новой церквивладыку Макария (УАПЦ), преосвященных владык православных церквей в Украине, которые подписали обращение ко Вселенскому патриарху о предоставлении автокефалии, священников, мирян, Верховную Раду и всех украинцев.

Филарет рассказал, зачем Украине томос об автокефалии

Как сообщалось, 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор по созданию единой украинской поместной православной церкви, который выбрал ее предстоятелем митрополита Епифания. Именно ему должны дать Томос об автокефалии Православной церкви Украины, решение о чем 11 октября принял синод Вселенского патриархата (материнской структуры всех православных церквей мира). Передача Томоса состоится 6 января в Стамбуле после совместной литургии.

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УПЦ, Филарет, Петр Порошенко, Президент Украины, УАПЦ.
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