Скачать
Вторник, 18.12.2018
Президент Украины поблагодарил Филарета за участие в создании новой Церкви
Президент Украины поблагодарил Филарета за участие в создании новой Церкви
Около 4 тысяч километров дорог отремонтировано в Украине
Около 4 тысяч километров дорог отремонтировано в Украине
Клопп об увольнении Моуринью: Он удивительный тренер
Клопп об увольнении Моуринью: Он удивительный тренер
Сестра Меган Маркл раскритиковала рождественскую открытку от герцогини
Сестра Меган Маркл раскритиковала рождественскую открытку от герцогини

Mobile ID: В Украине полноценно запускают мобильной идентификации пользователей

Mobile ID: В Украине полноценно запускают мобильной идентификации пользователей
17:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины: Совсем скоро произойдет полноценный запуск мобильной идентификации пользователей.

Полноценный запуск в Украине мобильной идентификации пользователей, которая позволит гражданам получить доступ к электронным цифровым подписям на сим-карте мобильного телефона, состоится 21 декабря. Об этом в ходе Международного форума "Украина на Едином цифровом рынке ЕС" сообщил глава Государственного агентства по вопросам электронного правительства Алексей Рыженко.

"Практически год проходит тестирование мобильной идентификации в Украине нашими тремя крупнейшими операторами. И буквально с 21 декабря возможность использования мобильной идентификации будет доступна абсолютно для всех. С тестовой эксплуатации мы переходим к промышленной эксплуатации с возможностью для граждан получить доступ к электронным цифровым подписям на сим-карте мобильного телефона. Конечно, прежде всего это эффективная защита, потому что сим-карта является защищенным носителем", - сказал Рыженко.

По его словам, благодаря совместной работе Министерства юстиции и Государственной службы специальной информации и защиты информации в Украине был имплементирован международный стандарт электронной цифровой подписи (ЭЦП), что позволяет подписывать электронные документы, которые будут признаны в ЕС.

Как сообщалось, 7 ноября вступил в силу закон "Об электронных доверительных услугах". Он официально позволяет запустить технологию Mobile ID в Украине.

Вступил в силу новый порядок регистрации номера для пользователей мобильных услуг

В конце декабре 2017 года "Киевстар" запустил сервис Mobile ID в опытную эксплуатацию. На время ее проведения пользователям в режиме аутентификации доступны ресурсы двух государственных реестров: услуги Госгеокадастра и услуги Он-лайн дома юстиции. В ноябре 2018 года мобильный оператор Vodafone начал подключение услуги Mobile ID абонентам в рамках проекта Vodafone Smart City Kharkiv.

Напоминаем, что Mobile ID - сервис мобильной идентификации пользователей, который позволяет абоненту использовать свой мобильный телефон с установленной в нем SIM-картой для безопасной электронной идентификации. Mobile ID можно использовать для доступа к защищенным электронным документам, а также чтобы ставить цифровую подпись на документах. Такой стандарт в состоянии улучшить качество предоставления административных и других сервисов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киевстар, Телефон, Сим-карта, Mobile ID, Алексей Рыженко.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новогодний маникюр 2019: модные тенденции и идеи
02 Единая Православная церковь Украины: будут ли переносить празднование Рождества
03 Ледниковый период: На День святого Николая в Украине сильно похолодает
04 Поздравления с Днем Святого Николая 2018: душевные пожелания для родных и близких
05 День святого Николая 2018: красивые поздравления в стихах для родных и близких
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Единая Православная церковь Украины: будут ли переносить празднование Рождества
Будут ли переносить празднование Рождества в Украине
Президент рассказал, когда может объявить мобилизацию
Президент рассказал, когда может объявить мобилизацию
Ледниковый период: На День святого Николая в Украине сильно похолодает
На День святого Николая в Украине сильно похолодает
День Святого Николая 2018: лучшие поздравления в стихах и прозе, красивые открытки
День Святого Николая 2018: лучшие поздравления в стихах и прозе, красивые открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь