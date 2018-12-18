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ВР продлила мораторий на закрытие шахт

ВР продлила мораторий на закрытие шахт
19:18 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Верховная Рада Украины продлила мораторий на банкротство угледобывающих предприятий страны до 1 января 2022 года.

Закон позволит реализовать утвержденные стратегические мероприятий по техническому переоснащению шахт и улучшению их технико-экономических показателей.

За соответствующий законопроект №9049 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания условий для обеспечения государственной поддержки в угольной отрасли" проголосовали 230 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. 

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Согласно пояснительной записке к документу, главной целью законопроекта является продолжение действия до 1 января 2022 переходного периода, необходимого для устойчивого развития государственного угольного сектора, реализации утвержденных стратегических мероприятий по техническому переоснащению шахт и улучшению их технико-экономических показателей, а также согласование положений некоторых нормативно-правовых актов между собой.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о противодействии буллингу (травле)" (№ 8584). Как сообщается, за данное решение проголосовали 228 народных депутатов.

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Верховная Рада, Украина, ВР, Закрытие шахт, Монаторий.
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