ЕСПЧ потребовал от РФ актуальные данные о состоянии здоровья Павла Гриба

Новости Украины: МВФ собирается на заседание по новой программе stand-by для Украины.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) требует от Москвы предоставления медицинских документов относительно актуального состояния здоровья гражданина Украины Павла Гриба, который находится под судом в России.

Об этом сообщила правозащитница, юрист Евгения Закревская.

"ЕСПЧ сегодня отреагировал на наше ходатайство по правилу 39 Конвенции о принятии срочных мер по обеспечению необходимой медицинской помощи Павлу Грибу. Суд затребовал у РФ предоставить медицинские документы о состоянии здоровья заявителя, относительно лечения, которое было назначено ему во время содержания под стражей. Срок – до 2.01.2019 года", – говорится в сообщении.

В российском Ростове-на-Дону 12 декабря Северо-Кавказский окружной военный суд отложил рассмотрение дела обвиняемого в подготовке теракта украинского политзаключенного Павла Гриба из-за резкого ухудшения его здоровья.

"У Павла сильная боль в животе, рвота, повышенная температура тела", – писал в тот день отец заключенного Игорь Гриб.

По его словам, врачи "скорой" помощи оказать не смогли. Судебное заседание перенесли на 21 декабря.

Как сообщалось ранее, Гриб исчез в августе 2017 года в белорусском Гомеле, позже его нашли в СИЗО в российском Краснодаре. По словам родственников, у Павла Гриба портальная гипертензия – синдром повышенного давления в системе воротной вены, который сопровождается увеличением селезенки, варикозным расширением вен пищевода и желудка, асцитом, печеночной недостаточностью.