Скачать
Среда, 19.12.2018
Глава Конференции римо-католических епископов Украины поздравил Епифания
Глава Конференции римо-католических епископов Украины поздравил Епифания
ЕСПЧ потребовал от РФ актуальные данные о состоянии здоровья Павла Гриба
ЕСПЧ потребовал от РФ актуальные данные о состоянии здоровья Павла Гриба
Стал известен график подготовки Динамо в зимнее межсезонье
Стал известен график подготовки Динамо в зимнее межсезонье
Стали известны имена номинантов на премию YUNA-2019
Стали известны имена номинантов на премию YUNA-2019

ЕСПЧ потребовал от РФ актуальные данные о состоянии здоровья Павла Гриба

ЕСПЧ потребовал от РФ актуальные данные о состоянии здоровья Павла Гриба
00:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: МВФ собирается на заседание по новой программе stand-by для Украины.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) требует от Москвы предоставления медицинских документов относительно актуального состояния здоровья гражданина Украины Павла Гриба, который находится под судом в России.

Об этом сообщила правозащитница, юрист Евгения Закревская.

"ЕСПЧ сегодня отреагировал на наше ходатайство по правилу 39 Конвенции о принятии срочных мер по обеспечению необходимой медицинской помощи Павлу Грибу. Суд затребовал у РФ предоставить медицинские документы о состоянии здоровья заявителя, относительно лечения, которое было назначено ему во время содержания под стражей. Срок – до 2.01.2019 года", – говорится в сообщении.

В российском Ростове-на-Дону 12 декабря Северо-Кавказский окружной военный суд отложил рассмотрение дела обвиняемого в подготовке теракта украинского политзаключенного Павла Гриба из-за резкого ухудшения его здоровья.

"У Павла сильная боль в животе, рвота, повышенная температура тела", – писал в тот день отец заключенного Игорь Гриб.

По его словам, врачи "скорой" помощи оказать не смогли. Судебное заседание перенесли на 21 декабря.

Как сообщалось ранее, Гриб исчез в августе 2017 года в белорусском Гомеле, позже его нашли в СИЗО в российском Краснодаре. По словам родственников, у Павла Гриба портальная гипертензия – синдром повышенного давления в системе воротной вены, который сопровождается увеличением селезенки, варикозным расширением вен пищевода и желудка, асцитом, печеночной недостаточностью.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕСПЧ, Политзаключенные, Евгения Закревская, Павел Гриб.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Николая 2018: поздравления в прозе и стихах для родных и друзей
02 "Подарок Святого Николая": Президент присоединился к акции для участников АТО
03 День зимнего солнцестояния 2018: что нужно знать о природном явлении
04 Отопление для херсонцев подорожает на 25%
05 Зарплата преподавателей вузов вырастет на 20%
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Единая Православная церковь Украины: будут ли переносить празднование Рождества
Будут ли переносить празднование Рождества в Украине
Климкин: Крым сегодня - это нарастающая глобальная проблема
Климкин: Крым сегодня - это глобальная проблема
Ледниковый период: На День святого Николая в Украине сильно похолодает
На День святого Николая в Украине сильно похолодает
День святого Николая 2018: поздравления в прозе и стихах для родных и друзей
День святого Николая 2018: поздравления в прозе и стихах для родных и друзей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь