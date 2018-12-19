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Глава Конференции римо-католических епископов Украины поздравил Епифания

Глава Конференции римо-католических епископов Украины поздравил Епифания
00:29 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Римо-католические епископы Украины приветствуют Епифания.

Римо-католические епископы Украины приветствуют Епифания с избранием предстоятелем Православной церкви Украины.

Об этом говорится в приветствии Главы Конференции римско-католических епископов Украины Бронислава Бернацкого, сообщает Католический медиа-центр.

"Ваше Блаженство, Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний! Примите мои искренние поздравления от имени римо-католических епископов Украины по поводу успешного завершения Объединительного Собора, который состоялся в Киеве 15 декабря э.г., и избрания вас Предстоятелем Поместной Православной Церкви Украины", - говорится в поздравлении.

Бернацкий также желает Епифанию, чтобы служение постоянно сопровождала опека Пресвятой Богородицы и заступничество Архангела Михаила.

"Пусть Ваш труд на Божьей ниве принесет новые плоды веры, надежды и любви и богобоязнной жизни украинских христиан. Надеюсь на плодотворное и дружественное сотрудничество наших Церквей для блага Божьего дела среди наших соотечественников и государства", - отмечается в поздравлении.

Как сообщалось, 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор по созданию единой украинской поместной православной церкви, который избрал ее предстоятелем митрополита Епифания. Именно ему должны дать Томос об автокефалии Православной церкви Украины, решение о чем 11 октября принял синод Вселенского патриархата (материнской структуры всех православных церквей мира). Передача Томоса состоится 6 января в Стамбуле после совместной литургии.

Напомним, глава информационного управления Украинской православной церкви Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря) заявил о признании Ватиканом объединенной поместной Православной церкви Украины.

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РКЦ, Епифаний, ПЦУ, Бронислав Бернацкий.
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