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Ватикан признал автокефальную церковь в Украине

Ватикан признал автокефальную церковь в Украине
10:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Новосозданная Православная церковь Украины стала субъектной для Ватикана.

Глава информационного управления Украинской православной церкви Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря) заявляет о признании Ватиканом объединенной поместной Православной церкви Украины.

"Официальный портал новостей Ватикана 17 декабря сообщил об избрании Митрополита Епифания предстоятелем автокефальной УПЦ. Фактически это знак того, что в соответствии с порядком экуменического диалога с православными церквями в силу канонического признания Вселенским патриархом Варфоломеем украинской церкви и ее митрополита - эта церковь приобретает для Ватикана субъектность", - написал Е.Зоря на своей странице в соцсети Facebook во вторник утром.

По его словам, это "весьма болезненная новость для Московской патриархии, и очень весомая - для католического и всего христианского мира".

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"Хотя отсутствие евхаристического единства между Католической церковью и Православной церковью определяет, что официально первая не осуществляет какого-то церковного акта признания новой автокефалии, однако фактически распространение этой официальной новости является сигналом для всех, кто еще имеет сомнение, в том числе в поместных церквях: дипломатия Вселенского патриархата победила московские потуги. А это значит, что в тех церквях, которые еще не определились с признанием автокефалии, появился весомый аргумент сделать это сразу после вручения Томоса", - отмечает архиепископ.

"Возможно, именно поэтому Вселенский патриарх и назначил это событие на 6 января - чтобы дать время тем, кто еще колеблется, принять верное решение и поддержать новую автокефальную Церковь-сестру", - резюмировал Е.Зоря.

Напомним, 15 декабря на Объединительном соборе в Киеве митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания избрали предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине.

Сегодня, 17 декабря, спикер Верховной Рады Андрей Парубий пригласил Варфоломея в Украину, а также выступить в Верховной Раде.

6 января Вселенский патриарх Варфломей вручит предстоятелю Православной церкви митрополиту Киевскому и всея Украины блаженнейшему Епифанию томос об автокефалии.

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Ватикан, Объединительный Собор, Епифаний, ПЦУ, Церковь в Украине.
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