Скачать
Среда, 19.12.2018
Порошенко предостерег радикалов от захватов храмов
Порошенко предостерег радикалов от захватов храмов
Итоги 18 декабря: разделение ГФС, транш МВФ и что ждет храмы УПЦ МП
Итоги 18 декабря: разделение ГФС, транш МВФ и что ждет храмы УПЦ МП
Зинченко вывел Ман Сити в полуфинал Кубка английской лиги
Зинченко вывел Ман Сити в полуфинал Кубка английской лиги
День святого Николая 2018: истоки праздника и интересные обычаи
День святого Николая 2018: истоки праздника и интересные обычаи

День святого Николая 2018: истоки праздника и интересные обычаи

Смотрите фото (4)
День святого Николая 2018: истоки праздника и интересные обычаи
08:49 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Сегодня, 19 декабря, празднуют День святого Николая - праздник чудес и волшебства.

Традиция отмечать день святого Николая и дарить детям подарки началась в Германии. Так в Кельнском соборе в Х веке 6 декабря в день памяти святого Николая, ученикам и ученицам церковноприходской школы начинали раздавать сладости. А после - в домах страны начали вывешивать носочки или башмачки для того, чтобы святой Николай смог положить туда деткам подарки. Новые и светлые традиции быстро пошли по всей Европе.

История праздника

Святой Николай родился в семье богатых и порядочных людей, у которых не было детей до самой глубокой старости. Николай появился на свет благодаря горячим молитвам стариков к Господу, просящих даровать им сына. Таким образом, сам факт рождения святого Николая Чудотворца - уже чудо, а его имя означает "победитель народный".

Николай родился 19 декабря и с самого детства показал свою преданность Богу. Заметив столь великое рвение святого Николая к подвижничеству, родители отдают его в пресвитеры под начало родного дяди епископа. Во время посвящения святого Николая Чудотворца в священники епископ увидел судьбу своего племянника и предсказал ему великое будущее. Вскоре дядя уехал в Палестину, а Николая оставил в качестве епископа в Патаре.

По возвращении дяди из Палестины туда отправился сам Николай. Однако, святой Николай не остался в Вифлееме, в Палестине, а вернулся на Родину, где и стал монахом. Но Богу было неугодно, чтобы святой Николай монашествовал и он направил его не в Патар, где его все знали и уважали, а в Ликию.

В Ликии святой Николай Чудотворец нищенствовал, истязал себя испытаниями - у него даже не было крыши над головой. И тем не менее, он не пропускал ни одну церковную службу. Когда пришло время выбирать в Ликии нового епископа, старейшему епископу явилось Божественное откровение, согласно которому епископы должны были избрать нищего святого Николая Чудотворца - избранника Господнего.

День святого Николая 2018: красивые поздравления и открытки

Но даже после получения столь высокой должности святой Николай Чудотворец не стал облачаться в пышные одежды - он продолжал вести чрезвычайно скромный образ жизни и ел только один раз в день - вечером. Святой Чудотворец Николай считается особым покровителем моряков и водителей, так как неоднократно спасал корабли во время самых жестоких штормов. Он целил раны и душу, сеял зерна христианской веры везде, где только мог. Умер святой Николай Чудотворец 6 декабря 342 года и был похоронен в церкви города Миры.

Обычаи праздника

Обычай тайком класть под подушку подарки детям появился с того времени, когда святой Николай спас от греховного образа жизни троих бедных девушек, оставшихся без матери. Став взрослыми и будучи очень красивыми, они не имели средств к существованию и убогих никто не брал замуж. Их отец уже согласился, чтобы дочери торговали своим телом, чтобы как-то прожить. Узнав об этом, Николай, который был священником в том городке, стал тайком подбрасывать этим девушкам золотые монеты. И девушки, уже имея приданое, смогли выйти замуж. Таким образом, они были избавлены от распутной жизни и погибели. После этого распространился обычай дарования - прежде всего обделенным, бедным и сиротам.

Священнослужитель поясняет, что святой Николай был реальным человеком, который жил в IV веке на территории современной Турции. Он был епископом и прославился своими добрыми делами. Святой Николай был покровителем путешественников и моряков.

Традиция делиться добротой

Празднование Дня святого Николая в течение последних двух десятилетий стало национальным в Украине. В западных регионах возобновилось и вышло из "семейного подполья", а в восточных и центральных "вспомнилось" и стало "своим".

Важно понимать суть этого праздника - проявление доброты к другим людям. Священнослужители советуют взрослым помочь детям проявить свою доброту.

Важно, чтобы дети осознавали, что святой Николай учит нас быть добрыми. Малыши вместе с родителями могут подготовить подарки для детей-сирот или детей, оказавшихся в исправительных колониях.

Древний обычай засылать сватов

В старину в Украине на день святого Николая было принято свататься, а также служить молебны за тех, кто намерен жениться или женить детей.

С древности приметы, связанные с Днем святого Николая, до сих пор активно используются в народе. Считается, если на праздник будут морозы, то зима также будет морозной. Если на Миколу на земле утром будет иней, то наступающий год сулит хороший урожай.

С 19 декабря у наших предков начинались рождественские базары и ярмарки.

В день святителя Николая Чудотворца принято печь пироги, участвовать в массовых играх и гадать. С наступлением темноты незамужние девушки отправлялись гадать. Испокон веков ворожить помогали предметы, в которых, по народным поверьям, "сосредоточена некая сила". Использовали обувь, юбки, кольца, иглы, гребни, зеркала.

Перед началом гаданий важно было выйти из-под защиты своего оберега, это значит - развязать на себе все узлы, снять пояса, распустить волосы, разуться, снять нательный крестик. Чтобы защитить себя от потусторонних сил девушки чертили вокруг себя круг.

Одно из гаданий было таким - посмотреть на небо, чтобы на нем был отчетливо виден месяц. Встать к окну и направить зеркальце так, чтобы в нем отражался месяц. Потом надо пристально смотреть в зеркало на месяц. Вскоре девушка увидит не один, а несколько месяцев. Сколько их ей померещилось - настолько большой будет ее собственная семья.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Праздник, История, Обычаи, День Святого Николая Чудотворца, День Святого Николая 2018:, Истоки праздника, Интересные обычаи.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Николая 2018: поздравления в прозе и стихах для родных и друзей
02 День святого Николая 2018: красивые поздравления и открытки
03 День зимнего солнцестояния 2018: что нужно знать о природном явлении
04 Отопление для херсонцев подорожает на 25%
05 "Подарок Святого Николая": Президент присоединился к акции для участников АТО
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Мороз и солнце: синоптики рассказали, какой будет погода на День святого Николая
Мороз и солнце: погода на День святого Николая
Король Бельгии не принял решение по отстранению премьера страны от должности
Король Бельгии не принял решение по отставке премьера
Евро продолжает дорожать: НБУ опубликовал курс валют на 19 декабря
Евро продолжает дорожать: НБУ опубликовал курс валют на 19 декабря
День святого Николая 2018: красивые поздравления и открытки
День святого Николая 2018: красивые поздравления и открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь