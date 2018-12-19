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День святого Николая 2018: красивые поздравления и открытки
День святого Николая 2018: красивые поздравления и открытки

День святого Николая 2018: красивые поздравления и открытки

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День святого Николая 2018: красивые поздравления и открытки
07:20 Сегодня Телеграф

Поздравьте родных и друзей добрыми словами и красивыми открытками.

Добрый семейный праздник День святого Николая открывает череду зимних праздников. Отмечаете вы День святого Николая как церковный праздник или просто кладете подарочки детям под подушку, не важно – главное ощущение чуда и вера в добро.

Я в день святого Николая

Тебе желаю волшебства,

Живи, о грустном забывая,

И помни лишь добро всегда.

Пусть новой жизни горизонты

Тебе откроются сполна,

Ждут только новые высоты,

И яркой жизни глубина!

В день святого Николая

Я вам от души желаю,

Чтоб невзгоды обходили,

Чтобы близкие любили,

Чтоб здоровы были дети,

Вы — счастливей всех на свете,

Чтоб везло во всех делах,

Жить — с улыбкой на устах!

Я попрошу святого Николая,

Чтоб он всегда к тебе благоволил!

Пусть сказкой будет жизнь твоя земная!

Чтоб Бог всегда, всегда тебя хранил!

Пусть Николай Святой убережет

Тебя от разных жизненных проблем,

Пускай печали, беды отведет,

Пусть жизнь не омрачается ничем.

С Днем святого Николая

В середине декабря

Я сердечно поздравляю

И желаю для тебя

Под защитою святою

Быть всегда в любых делах,

Только с чистою душою

Жить, и верить в чудеса!

Пусть Николай Святой всегда

От бед оберегает,

Здоровья даст на все года,

Во всем вам помогает.

Детишек ваших бережет

И им подарки дарит

На сложном жизненном пути

В беде вас не оставит.

Пусть будут радость и покой

Царить под вашей крышей.

Молитесь Николаю вы

И он всегда услышит.

День святого Николая 2018: история и традиции зимнего праздника

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