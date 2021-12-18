З Днем святого Миколая! Гарні листівки та привітання для найближчих

У день Миколи Угодника близьких можна привітати оригінальною листівкою

Одним з найулюбленіших зимових свят та дорослих, та дітей є День святого Миколая. У народі з цим днем пов’язують безліч прикмет та традицій.

Важливим атрибутом цього дня є подарунки, які слухняні діти у святковий ранок одержують від святого. Батьки ховають подарунки у різних місцях – нібито святий Микола залишив, щоб зробити сюрприз.

Також цього дня прийнято вітати зі святом рідних та друзів. "Телеграф" створив добірку листівок та привітань у віршах, які, напевно, сподобаються вашим близьким.

Вітання з Днем святого Миколая у листівках та віршах

З Днем святого Миколая

Від душі я вас вітаю!

Побажать хочу добра,

Миру, щастя та тепла!

Миколай нехай приносить

Багато радісних турбот!

Нехай здоров’я не підводить,

А удача поряд ходить!

***

У День святого Миколая

Від щирого серця бажаю

Не хворіти і не сумувати,

Про проблеми забувати.

Будинку Вашому тепла,

Затишку, щастя та добра.

Миколай нехай допомагає,

Його янголи вас охороняють.

Чудеса трапляються частіше ,

А рідні люди будуть ближче.

***

З Днем святого Миколая

Я вас щиро вітаю!

Нехай оберігає вас, допомагає,

Від лиха оберігає,

Усі перешкоди прибере,

Щастя до вашого будинку принесе.

Шоколадки та іграшки,

Всілякі дрібнички,

Щоб порадувати дітлахів

Микола несе подарунків кілька міхів.

Вірте в казку, веселіться,

Довго на рідних не злиться.

Нехай вас Бог завжди оберігає

Від хвороб та образ.

***

Із Днем святого Миколая!

Нехай у справах він допомагає,

Щастя та здоров’я дарує

І у біді вас не залишить.

Нехай позбавить негараздів,

Багато радості надішле.

***

За вікном зима гуляє,

Під подушкою сюрприз чекає.

У це свято я бажаю,

Щоб усі мрії здійснилися.

Щастя, міцного здоров’я

І удачі через край.

Принесе хай чудо знову

Добрий Дядько Миколай!

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки днів українці відпочиватимуть у період новорічно-різдвяних свят.