В Генштабе сообщили, когда резервисты вернутся с учений

Новости Украины: Стало известно, что сборы резервистов первой очереди завершаться к Рождественским праздникам.

Подходят к концу сборы резервистов первой очереди, начались с введением военного положения.

Об этом сообщил начальник Управления подготовки персонала Главного управления подготовки ВС Украины полковник Николай Губень, говорится в сообщении Генштаба.

"Сборы продолжаются в рамках масштабной подготовки государства в условиях военного положения. Целью подготовки резервистов является возобновление навыков одних категорий военнообязанных и обучение остродефицитным специальностям, которые требуются к обеспечению войск подготовленным персоналом, других. Резервисты вспоминают приобретенные во время предыдущего обучения знания и навыки , свой боевой опыт ", - отметил Губень.

Он сообщил, что в восемь учебных центров Вооруженных Сил Украины направлено более трех тысяч военнообязанных из всех уголков нашей страны. Подготовка организована по 42 военно-учетным специальностям и более чем 120 различным специализациям (должностям).

С целью более качественной подготовки резервистов начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины принято решение о проведении военной стажировки на первичных командных должностях в учебных центрах 250 курсантов высших военных учебных заведений.

В каждой учебной части созданы специализированные полосы препятствий, на которых выполняются упражнения с повышенной физической и психологической нагрузкой, которые учитывают особенности ведения боевых действий для каждого вида (рода) войск.

"Эти все навыки являются залогом успешного выполнения боевых заданий. В случае снижения угроз вторжения агрессора на территорию Украины все резервисты отправятся до Рождественских праздников домой и встретят их в кругу своих семей и родных", - сказал Губень.