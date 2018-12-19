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Нацполиция рассказала о главной задаче на новогодние праздники

Нацполиция рассказала о главной задаче на новогодние праздники
22:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Нацполиция начала подготовку к обеспечению общественной безопасности новогодних праздников.

Национальная полиция начинает подготовку к обеспечению общественной безопасности и правопорядка во время новогодних и рождественских праздников, и ее личный состав работает в усиленном варианте несения службы. Об этом заявил 19 декабря во время совещания с руководителями областных подразделений патрульной полиции и превенции заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич.

"Сейчас уже начинаются праздничные дни, поэтому особое внимание полиции должно быть сосредоточено на местах празднования и отдыха граждан. Наша главная задача - это соблюдение правопорядка без исключения, особенно во время новогодних и рождественских праздников", - сказал Фацевич.

Он отметил, что необходимо обеспечить присутствие сил Нацполиции вблизи храмов, церквей и мест проведения религиозных служб.

"Никаких противоправных действий мы не должны допустить. Главная задача полиции - обеспечить безопасное проведение празднований нашими гражданами", - подчеркнул Фацевич.

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Участники совещания также обсудили вопросы безопасности дорожного движения. По словам первого заместителя Департамента патрульной полиции Украины Алексея Билошицкого, в этот период увеличивается и транспортный поток, и пассажирские перевозки, ведь многие граждане отправляются на празднование в западные регионы.

"В связи с этим особое внимание необходимо уделить патрулированию трасс международного и национального значения в направлении западных областей. Эти дорожные артерии должны быть усилены соответствующим количеством нарядов патрульной полиции и ГРПП", - акцентировал Билошицкий.

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Новогодние праздники, Александр Фацевич, Национальная полиция Украины, Нацполиция.
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