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НАПК выявило нарушения в декларации депутата Геллера

НАПК выявило нарушения в декларации депутата Геллера
11:41 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции заявило, что в декларации нардепа Геллера и еще трех чиновников обнаружено признаки правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило признаки уголовных правонарушений в декларациях народного депутата из депгруппы "Партия "Возрождение" Евгения Геллера и еще трех чиновников. Об этом сообщает пресс-служба НАЗК.

"Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции по результатам полных проверок деклараций четырех должностных лиц выявило признаки уголовного правонарушения, связанного с коррупцией – умышленного декларирование недостоверной информации. Обоснованные выводы относительно этого направлены в НАБУ, ГПУ и Нацполиции", – говорится в сообщении.

Так, по данным Нацагентства, задекларировали недостоверные сведения на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц народный депутат Евгений Геллер, первый заместитель начальника ГНИ в Деснянском районе Главного управления ДФС в Киеве Олег Белецкий, заведующий секретариата Комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Игорь Прийма и директор Института политических и этнонациональных исследований им. Кураса НАН Украины Олег Рафальский.

В частности, Геллер в декларации за 2017 год не указал стоимость на дату приобретения приобретенной недвижимости: жилого дома и квартиры. Общая сумма недостоверных сведений, установленных при проверке декларации депутата, – 2 452 000 грн, подчеркнули в НАПК, добавив, что направили соответствующий вывод об этом Национального антикоррупционного бюро.

Белецкий, подавая декларацию за 2016 год, также не указал стоимость на дату приобретения приобретенных дома и земельных участков, на которых он расположен. Всего в декларации должностного лица установлены недостоверные сведения на сумму 544 600 грн. По этому поводу обоснованное заключение будет направлено в Генеральную прокуратуру, проинформировали в Нацагентстве.

В свою очередь, Прийма в декларациях за 2015-2017 годы не задекларировал финансовіе обязательства по договору займа, которые на конец отчетных периодов составили 319 000 долларов, и уплаченные в течение 2015 года проценты по указанным обязательствам. Также чиновник не задекларировал доход жены в виде социальных и страховых выплат, недостоверно указал сведения о размещенных средств на счетах супругов в банках, проценты, начисленные ему и жене банком, констатировали в НАПК. Обоснованный вывод о Приймы будет направлен в Национальную полицию.

Рафальский не задекларировал долю земельного участка, не указал корпоративные права жены в одном хозяйственном обществе и денежный эквивалент ее доли в другом обществе, не указал доходы жены от предоставления имущества в лизинг, аренду или субаренду, и недостоверно задекларировал сумму средств, размещенных на счете жены. Всего установлено отражение в декларации чиновника недостоверных сведений на сумму 667 508 грн. Вывод НАПК в отношении Рафальского также будет направлен в Национальную полицию.

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Как сообщалось, ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму свыше 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц предусмотрена статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины.

В целом с начала 2018 года НАПК направило в правоохранительные органы 85 обоснованных выводов относительно декларирования недостоверной информации и 5 обоснованных выводов относительно признаков незаконного обогащения.

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Декларация, Евгений Геллер, НАЗК, НАПК.
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