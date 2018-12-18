НАПК напомнило чиновникам, какие подарки нельзя принимать от Святого Николая

Новости Украины: В НАПК заявили, что чиновники, которые получат на праздник подарок на сумму от 1921 гривны, должны будут вернуть его Святому Николаю назад.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в преддверии новогодних праздников напоминает субъектам декларирования о необходимости вносить в декларацию об имуществе и доходах все подарки стоимостью выше 8 тыс 810 грн.

"Национальное агентство приветствует вас с грядущим светлым праздником детства - Днем Святого Николая!... Именно в это время у вас, уважаемые субъекты декларирования, могут появиться подарки от бабушек, дедушек, новогодней зайки, эльфов, гномов и обычно от любимого Святого Николая. Ведь он награждает всех, кто вдохновенно и добросовестно работал на протяжении года, приносил пользу ближнему и был вежливым. Поэтому напоминаем! Найдя под подушкой золотые часы, сумочку от дома Prada или ключ от новенького автомобиля, не забудьте указать об этом в декларации", - сообщается на странице НАПК в соцсети Facebook во вторник.

"Если Святой Николай поздравил вас на сумму, которая превышает 8 810 грн, не забудьте указать его в декларации за 2018 год. Сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии мы ожидаем до 29 декабря от тех, кто в этом году заслужил вознаграждение на сумму более 88 100 грн. А самым вежливым напоминаем, что подарки в виде ценного движимого имущества на сумму более 176 200 грн мы ожидаем найти в разделе "Ценное движимое имущество", - уточняется в сообщении.