Скачать
Вторник, 18.12.2018
Кабмин назвал пять приоритетов в работе на 2019 год
Кабмин назвал пять приоритетов в работе на 2019 год
Британский разведывательный корабль зашел в Черное море
Британский разведывательный корабль зашел в Черное море
Моуриньо уволен из Манчестер Юнайтед
Моуриньо уволен из Манчестер Юнайтед
Саввин день 2018: что надо успеть сделать в этот праздник 18 декабря
Саввин день 2018: что надо успеть сделать в этот праздник 18 декабря

НАПК напомнило чиновникам, какие подарки нельзя принимать от Святого Николая

НАПК напомнило чиновникам, какие подарки нельзя принимать от Святого Николая
11:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Украины: В НАПК заявили, что чиновники, которые получат на праздник подарок на сумму от 1921 гривны, должны будут вернуть его Святому Николаю назад.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в преддверии новогодних праздников напоминает субъектам декларирования о необходимости вносить в декларацию об имуществе и доходах все подарки стоимостью выше 8 тыс 810 грн.

"Национальное агентство приветствует вас с грядущим светлым праздником детства - Днем Святого Николая!... Именно в это время у вас, уважаемые субъекты декларирования, могут появиться подарки от бабушек, дедушек, новогодней зайки, эльфов, гномов и обычно от любимого Святого Николая. Ведь он награждает всех, кто вдохновенно и добросовестно работал на протяжении года, приносил пользу ближнему и был вежливым. Поэтому напоминаем! Найдя под подушкой золотые часы, сумочку от дома Prada или ключ от новенького автомобиля, не забудьте указать об этом в декларации", - сообщается на странице НАПК в соцсети Facebook во вторник.

День святого Николая 2018: красивые поздравления в стихах для родных и близких

"Если Святой Николай поздравил вас на сумму, которая превышает 8 810 грн, не забудьте указать его в декларации за 2018 год. Сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии мы ожидаем до 29 декабря от тех, кто в этом году заслужил вознаграждение на сумму более 88 100 грн. А самым вежливым напоминаем, что подарки в виде ценного движимого имущества на сумму более 176 200 грн мы ожидаем найти в разделе "Ценное движимое имущество", - уточняется в сообщении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Политики, Чиновники, Подарки, Святой Николай, НАПК.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Николая 2018: красивые поздравления в стихах для родных и близких
02 Меган Маркл получила неприятное прозвище от членов королевской семьи
03 Ледниковый период: На День святого Николая в Украине сильно похолодает
04 Гороскоп на сегодня, 18 декабря 2018: все знаки Зодиака
05 Поздравления с Днем Святого Николая 2018: душевные пожелания для родных и близких
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Единая Православная церковь Украины: будут ли переносить празднование Рождества
Будут ли переносить празднование Рождества в Украине
В Украине изменят законы под переход армии на стандарты НАТО
В Украине изменят законы под переход армии на стандарты НАТО
Ледниковый период: На День святого Николая в Украине сильно похолодает
На День святого Николая в Украине сильно похолодает
Поздравления с Днем Святого Николая 2018: душевные пожелания для родных и близких
Поздравления с Днем Святого Николая 2018: душевные пожелания для родных и близких
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь