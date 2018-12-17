День святого Николая 2018: красивые поздравления в стихах для родных и близких

День святителя Николая - день памяти святого Николая Чудотворца, отмечаемый 6 (19) декабря. В Римско-католической церкви память совершается 6 декабря по григорианскому календарю, в Православной церкви 6 декабря по юлианскому календарю (в XX и XXI веках - 19 декабря по григорианскому календарю).
Сегодня, в День святого Николая,
Вас поздравляем, радости желая,
Еще достатка, мира и добра,
Семейного уюта и тепла!
Добро дарите людям всей Земли,
Чтоб деточки счастливыми росли.
О стариках чтоб вы не забывали
И Господа усердно почитали!
Пускай здоровье вам Господь дает,
Душа от счастья радостно поет,
Подарков будет много и сюрпризов,
Любовь останется единственным девизом!
Коль пришел к нам Святой Николай,
Ему двери скорей открывай!
Принесет он сегодня тебе
Лишь удачу и счастье в судьбе,
И согреет пусть душу теплом,
И наполнит уютом твой дом,
От всех бед и невзгод защитит
И мечты твои в быль воплотит!
Пусть в день Святого Николая
Весь мир украсится добром,
Пусть все друг друга понимают,
Улыбки светятся кругом.
Благополучие, удачу
Пусть Николай вам принесет
Здоровье, радость, и в придачу,
Пусть счастье вас сегодня ждет.
В День Святого Николая
Сказка вновь приходит в дом,
Наше сердце наполняя
Светом, радостью, добром.
Пред иконою пылают
Свечи, воск роняя свой,
И подарки оставляет
Под подушкою Святой.
В день Святого Николая
Пусть нас будит детский смех
И подарков добрых хватит
У Святого пусть на всех.
Говорят, что Небеса, посылают чудеса
В День Святого Николая
Тем, кого чисты сердца.
В день чудесный — чуда жди,
Сердце добротой наполни.
Волшебство уже в пути,
Все желания исполнит.
Пусть зажжется ярко взгляд
В предвкушении прекрасном.
Лишь вперед, нельзя назад,
Пусть веселым будет праздник.