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День святого Николая 2018: красивые поздравления в стихах для родных и близких
День святого Николая 2018: красивые поздравления в стихах для родных и близких

День святого Николая 2018: красивые поздравления в стихах для родных и близких

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День святого Николая 2018: красивые поздравления в стихах для родных и близких
19:54 Сегодня Телеграф

19 декабря отмечают праздник святого Николая Чудотворца.

День святителя Николая - день памяти святого Николая Чудотворца, отмечаемый 6 (19) декабря. В Римско-католической церкви память совершается 6 декабря по григорианскому календарю, в Православной церкви 6 декабря по юлианскому календарю (в XX и XXI веках - 19 декабря по григорианскому календарю).

Сегодня, в День святого Николая,

Вас поздравляем, радости желая,

Еще достатка, мира и добра,

Семейного уюта и тепла!

Добро дарите людям всей Земли,

Чтоб деточки счастливыми росли.

О стариках чтоб вы не забывали

И Господа усердно почитали!

Пускай здоровье вам Господь дает,

Душа от счастья радостно поет,

Подарков будет много и сюрпризов,

Любовь останется единственным девизом!

Коль пришел к нам Святой Николай,

Ему двери скорей открывай!

Принесет он сегодня тебе

Лишь удачу и счастье в судьбе,

И согреет пусть душу теплом,

И наполнит уютом твой дом,

От всех бед и невзгод защитит

И мечты твои в быль воплотит!

 

Пусть в день Святого Николая

Весь мир украсится добром,

Пусть все друг друга понимают,

Улыбки светятся кругом.

Благополучие, удачу

Пусть Николай вам принесет

Здоровье, радость, и в придачу,

Пусть счастье вас сегодня ждет.

 

В День Святого Николая

Сказка вновь приходит в дом,

Наше сердце наполняя

Светом, радостью, добром.

Пред иконою пылают

Свечи, воск роняя свой,

И подарки оставляет

Под подушкою Святой.

В день Святого Николая

Пусть нас будит детский смех

И подарков добрых хватит

У Святого пусть на всех.

 

Говорят, что Небеса, посылают чудеса

В День Святого Николая

Тем, кого чисты сердца.

В день чудесный — чуда жди,

Сердце добротой наполни.

Волшебство уже в пути,

Все желания исполнит.

Пусть зажжется ярко взгляд

В предвкушении прекрасном.

Лишь вперед, нельзя назад,

Пусть веселым будет праздник.

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