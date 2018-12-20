Украинцы чаще всего путешествовали в 6 европейских стран: статистика ГПСУ

Новости Украины: Государственная пограничная служба отметила, что украинцы в 2018 году чаще всего ездили в 6 стран Европы, а также в Турцию и Египет.

Государственная фискальная служба Украины сообщила, что по предварительным результатам пропускных операций уходящего года, количество путешествующих украинцев выросло на 6% по сравнению с прошлым годом.

В Госпогранслужбе отметили, что украинцы чаще всего выбирали 6 европейских стран, а также Турцию и Египет. Лидерами в 2018 году у украинцев, как и в прошлом году стали Польша, Венгрия, Молдова, Румыния, Беларусь и Словакия.

В ведомстве также отметили, что растет количество путешествующих из Украины в Германию (+165 тыс.), Италию (125 тыс.), Испанию (+50 тыс.), Грецию и Данию (+30 тыс.), Австрию и Кипр (по 25 тыс.), Латвию (+20 тыс.), Болгарию и Чехию (по +15 тыс.), Эстонию и Швейцарию (по + 10 тыс.). В то же время, количество путешествий в США и Израиль остается на уровне прошлого года.

Зафиксировано увеличение поездок граждан Украины через границу со Словакией (на 22%) и Румынией (на 17%), а также воздушным сообщением (в целом это 10,7 млн человек, спрос на авиаперелеты повысился на 29%).

В Госпогранслужбе отметили, что причиной роста путешествующих стали введение режима безвизовых поездок в страны ЕС и упрощение пограничных формальностей, чаще всего украинцы летят за границу для отдыха и поездок по делам.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил соглашение о взаимной отмене визовых требований и пересечении гражданами Украины и Грузии совместной границы по ID-картам. Отметим, граждане Украины и Грузии могут находиться на территории государства другой стороны без виз в течение 90 дней (ежегодно) на основании внутренних паспортов в форме ID-карточки, которые содержат бесконтактный электронный носитель.