Дело Януковича: защита экс-президента ждет приговора в этом году

Новости Украины: Защита Януковича ждет приговора в 2018 году, но при этом официально о дате оглашения решения еще никто не говорил.

Защита экс-президента Виктора Януковича ожидает, что суд по делу о его госизмене объявит приговор в конце 2018 года. Об этом "Украинской правде" сказал один из адвокатов Януковича Александр Байдык.

"На наш взгляд, это будет конец года, 29 декабря. Или где-то 2-3 января. Так мы рассчитываем", – отметил Байдык.

Он подчеркнул, что это только адвокатские расчеты, но официально защите еще не сообщали о дате оглашения решения.

"Обычно, суд сообщает дату, когда он выйдет из совещательной комнаты. Суд берет себе две-три недели (на составление приговора – УП)", – уточнил адвокат.

По словам Байдыка, суд должен поставить их в известность за три дня до заседания.

Пресс-секретарь Оболонского райсуда Киева Инна Свинаренко в комментарии УП сказала, что пока дата заседания не известна.

5 декабря суд провел 89 заседание по обвинению Януковича в государственной измене и пособничестве в войне.

Экс-президент не вышел не связь для объявления своего последнего слова, и коллегия судей удалилась в совещательную комнату для вынесения приговора.

Бывшему главе государства инкриминируют ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.5 ст.27 ч.3 ст.110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч.5 ст. 27 ч.3 ст.437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Это подозрение Януковичу объявили в 2016 году, когда он свидетельствовал в деле о расстреле Майдана.

Основой обвинений стало обращение к президенту России Владимиру Путину от 1 марта 2014 года, в котором украинский экс-президент якобы просил ввести в Украину войска.

Рассматривать дело о госизмене суд начал весной 2017 года.

Янукович также фигурирует в других уголовных процессах, которые сейчас находятся на стадии следствия. Это, в частности, незаконное завладение государственными резиденциями, преступления против майдановцев, многочисленные экономические преступления и прочее.