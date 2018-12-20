Минздрав: за последнюю неделю в Украине от гриппа умерло два человека

Новости Украины: В Министерстве здравоохранения также отметили, что эпидемические пороги превышены в 9 областях.

За прошедшую неделю в Украине в результате осложнений от гриппа умерли два человека. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"В течение отчетной недели на грипп и ОРВИ заболели 213 тысяч 84 человека, из них 66,5% дети до 17 лет. Два человека из группы риска умерли: в результате вируса гриппа типа А (Н3N2) и коронавируса", - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что эпидемические пороги превышены в 9 областях (Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Одесской), но заверили, что эпидемии гриппа в Украине нет.

"Очень важно вакцинироваться, чтобы получить защиту от гриппа и тяжелых осложнений. Это уже сделали более 138 тысяч украинцев", - отметили в Минздраве.