ВР урегулировала возможность учебных заведений сдавать в аренду помещения

Новости Украины: Верховная Рада разрешила учебным заведениям сдавать в аренду помещения для предоставления социально-бытовых услуг учащимся.

Верховная Рада законодательно урегулирована возможность образовательных учреждений сдавать в аренду помещения для предоставления социально-бытовых услуг участникам образовательного процесса. Об этом сообщает украинская правда, ссылаясь на "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что соответствующий законопроект №9425 о внесении изменений в ст.80 закона "Об образовании" за основу и в целом поддержали 238 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.

Согласно принятым изменениям в закон, как и раньше, объекты и имущество государственных и коммунальных учебных заведений не подлежат приватизации или использования по образовательному назначению.

Однако теперь закон устанавливает, что образовательные учреждения могут сдавать свои объекты и имущество в аренду для оказания услуг, которые не могут обеспечить сами и связанные с обеспечением учебного процесса или обслуживанием участников образовательного процесса.

Сообщается, что с января 2018 года региональные отделения Фонда государственного имущества начали отказывать субъектам предпринимательской деятельности в заключении и перезаключении договоров аренды для размещения на территории учебных заведений столовых, буфетов и других социально-бытовых объектов, указывая, что они не соответствуют образовательному назначению.

Отделения ФГИ ссылались на распоряжение ч.4 ст.80 закона "Об образовании" с сентября 2017 года и учитывали выводы Верховного суда в постановлении с января 2018 года.

"В результате субъектам предпринимательской деятельности, которые оказывали на территории высших учебных заведений услуги общественного питания, отказано в заключении или в продлении действия договоров аренды, что лишило сотрудников и студентов высших учебных заведений возможности питаться на территории учебного заведения", - говорится в сопроводительном документе.

Закон вступит в силу на следующий день после его опубликования.