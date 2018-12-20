Скачать
Четверг, 20.12.2018
Военное положение: Украина максимально укрепила линию обороны
Военное положение: Украина максимально укрепила линию обороны
Рада поддержала закон о переименовании УПЦ МП, не обошлось без драки
Рада поддержала закон о переименовании УПЦ МП
Клубы УПЛ не поддержали предложение Шевченко касательно переноса 22-го тура
Клубы УПЛ не поддержали предложение Шевченко касательно переноса 22-го тура
Facebook разрешил сторонним сервисам читать сообщения пользователей
Facebook разрешил сторонним сервисам читать сообщения пользователей

ВР урегулировала возможность учебных заведений сдавать в аренду помещения

ВР урегулировала возможность учебных заведений сдавать в аренду помещения
15:11 Сегодня Телеграф www.pravda.com.ua Фото: pixabay.com

Новости Украины: Верховная Рада разрешила учебным заведениям сдавать в аренду помещения для предоставления социально-бытовых услуг учащимся.

Верховная Рада законодательно урегулирована возможность образовательных учреждений сдавать в аренду помещения для предоставления социально-бытовых услуг участникам образовательного процесса. Об этом сообщает украинская правда, ссылаясь на "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что соответствующий законопроект №9425 о внесении изменений в ст.80 закона "Об образовании" за основу и в целом поддержали 238 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.

Согласно принятым изменениям в закон, как и раньше, объекты и имущество государственных и коммунальных учебных заведений не подлежат приватизации или использования по образовательному назначению.

Однако теперь закон устанавливает, что образовательные учреждения могут сдавать свои объекты и имущество в аренду для оказания услуг, которые не могут обеспечить сами и связанные с обеспечением учебного процесса или обслуживанием участников образовательного процесса.

Сообщается, что с января 2018 года региональные отделения Фонда государственного имущества начали отказывать субъектам предпринимательской деятельности в заключении и перезаключении договоров аренды для размещения на территории учебных заведений столовых, буфетов и других социально-бытовых объектов, указывая, что они не соответствуют образовательному назначению.

В школе Черноморска распылили перцовый газовый баллончик, есть пострадавшие

Отделения ФГИ ссылались на распоряжение ч.4 ст.80 закона "Об образовании" с сентября 2017 года и учитывали выводы Верховного суда в постановлении с января 2018 года.

"В результате субъектам предпринимательской деятельности, которые оказывали на территории высших учебных заведений услуги общественного питания, отказано в заключении или в продлении действия договоров аренды, что лишило сотрудников и студентов высших учебных заведений возможности питаться на территории учебного заведения", - говорится в сопроводительном документе.

Закон вступит в силу на следующий день после его опубликования.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, ВРУ, вуз, ВР, Школа, Университет, Учебные заведения, Институт, Училище, Об образовании.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 20 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 Какие знаки Зодиака разбогатеют в 2019 году
03 Погода на 20 декабря: гололедица, умеренный снег и дождь
04 После принятия "церковного закона" нардепы устроили массовую драку
05 Маникюр 2019: шикарные идеи светлого маникюра
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода на 20 декабря: гололедица, умеренный снег и дождь
Погода на 20 декабря: гололедица, умеренный снег и дождь
Что ждет украинцев с нового года: важные изменения
Что ждет украинцев с нового года: важные изменения
Нацсовет назначил несколько внеплановых проверок телеканалов
Нацсовет назначил несколько внеплановых проверок телеканалов
Украинская поп-звезда удивила всех своим нарядом в пижамном стиле
Украинская поп-звезда удивила всех своим нарядом в пижамном стиле
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь