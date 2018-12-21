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Новогоднюю елку из Украины признали самой красивой в Европе

Новогоднюю елку из Украины признали самой красивой в Европе
11:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Главную елку Украины согласно рейтингу издания European Best Destinations признали самой красивой среди новогодних деревьев в Европе.

По данным рейтинга издания  European Best Destinations, главную елку Украины, которую 19 декабря торжественно открыли на Софийской площади в Киеве, признали лучшей среди новогодних деревьев в Европе.

Также издание указало, что Киев является идеальным местом для для путешественников, которые ищут подлинность, снег, традиции. Также отмечается, что настоящее дерево в столице Украины украшают десятки километров гирлянд.

Организаторы праздника в этом году украсили главную новогоднюю елку в холодных тонах, она увешана игрушками в виде хрусталиков. Новогодняя красавица также дополнена экраном — более 50 м по длине, который излучает северное сияние 24 часа в сутки. На этом экране можно записать приветствие.

Согласно рейтингу, в первую пятерку списка попали новогодние елки в Вильнюсе, Риме, Праге и Страсбурге.

Напомним, в торжественном открытии главной елки страны 19 декабря взяли участие супруга президента Украины Марина Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко. В этом году  выбор пал на елку, которой 86 лет. Ее высота достигает 26 метров, украшена более, чем 1,5 тысячи игрушек и 3 километров гирлянд с тысячами ярких фонариков холодного белого оттенка, некоторые из которых имеют форму кристаллов. Доставили ее из Карпат стоимостью приблизительно в 50 тысяч гривен. Новинкой этого года стал экран, с помощью которого гости праздника смогли передать праздничные поздравления. 

 

 

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Рейтинг, Главная елка Укрианы, Софийская площадь в Киеве, Самая красивая в Европе.
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