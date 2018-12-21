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Первые два вертолета Airbus передали Нацгвардии и ГСЧС

Первые два вертолета Airbus передали Нацгвардии и ГСЧС
13:55 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко заявил, что два французских вертолета Airbus направят в Азово-Черноморский бассейн для защиты границы и спасению людей.

Первые два французских вертолета Airbus, которые получила Украина, будут выполнять задачи по защите границы и спасению людей преимущественно в горах и Азово-Черноморском бассейне. Об этом заявил Президент Петр Порошенко на церемонии передачи вертолетов Airbus.

"Более 11 тонн взлетного веса, до 24 спасателей, пассажиров, большая надежность, большая эффективность, более тысячи километров радиус действия - в первую очередь, они (вертолеты - прим. ред.) будут направлены для обеспечения спасательных работ, в том числе в горной местности, в Азово-Черноморском бассейне, где мы, к сожалению, должны быть готовы к любым инцидентам, для авиационной разведки, но в первую очередь задача - защищать границу, спасать людей", - подчеркнул Порошенко.

Он отметил чрезвычайно большие возможности этих вертолетов.

"Это яркое свидетельство укрепления материальной базы наших пограничников, наших спасателей, Национальной гвардии и символ эффективного сотрудничества между Украиной и Евросоюзом вообще, между Украиной, Францией и Германией - не надо забывать, что Airbus является совместным производством Франции и Германии, которое приносит уже конкретные плоды", - подчеркнул глава государства.

Как сообщалось, Министерство внутренних дел Украины и Министерство Европы и иностранных дел Франции в марте подписали соглашение о поставке Украине 55 вертолетов компании Airbus Helicopters.

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Позднее Арсен Аваков заявил, что подразделения МВД до конца года получат первые четыре вертолета от компании Airbus Helicopters, а в Украине заработают 15 собственных вертолетных баз и центр обслуживания Airbus Helicopters. По словам министра, авиационная система МВД будет полностью укомплектована до 2021 года и станет третьей по величине в Европе. Компания Airbus будет оказывать поддержку Украине, пока система авиабезопасности МВД полноценно не заработает.

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Все по теме:

Франция, Петр Порошенко, Получение, Вертолеты Airbus, Азово-Черноморский бассейн, Защита границы.
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