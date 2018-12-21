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Рева сообщил, в чем разница в субсидиях между работающими и безработными

Рева сообщил, в чем разница в субсидиях между работающими и безработными
16:08 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Министр соцполитики считает, что жителям сел найти работу труднее, поэтому им нужно дать возможность получать субсидию, а жителям городов предложил свою помощь.

Министр социальной политики Украины Андрей Рева сообщил, в чем разница в начислении субсидий между безработными в сельской и городской местности.

По мнению министра социальной политики, люди, которые работают на полставки имеют право на субсидию, но как категория граждан, которая получает минимальную заработную плату. В Украине зафиксированы случаи, когда украинцы сами предлагали работодателям снизить им заработную плату, чтобы иметь возможность получить субсидию. В связи с этим, такое положение в программе жилищных субсидий есть.

Рева также предложил свою помощь в поиске работы тем украинцам, которые не смогли получить с помощью биржи труда работу и им было отказано в получении субсидии.

Министр соцполитики объяснил, что в связи с тем, что в сельской местности остается большая проблема безработицы, даже если человек не работает, ему может быть назначена субсидия из решения комиссии. В то же время, чиновник отметил, что в больших городах ситуация с поиском работы обстоит лучше и предложил задать таким категориям украинцев простой вопрос "почему" они не работают.

 Напомним, в ходе "часа вопросов" к правительству в парламенте министр социальной политики Андрей Рева считает обоснованным снижение социальных норм, на которых базируется система начисления населению субсидий на жилищно-коммунальные услуги.  В частности, речь идет о сокращении нормы потребления газа с 4,5 куб. м на 1 кв. м площади до 4,0 куб. м на 1 кв. м отапливаемой площади и соответствующего уменьшения нормы централизованного отопления. 

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Безработные, Города, Разница, Села, Андрей Рева, Предоставление субсидии.
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