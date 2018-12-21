Порошенко рассказал, сколько будет выделено на нужды армии в 2019 году

Новости Украины: В следующем году армия получит более 100 миллиардов гривень.

В 2019 году расходы на нужды украинской армии превысят 102 млрд гривень.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко на церемонии передачи Вооруженным силам Украины вооружения и военной техники на Житомирщине.

"На армию на следующий год выделено более 102 млрд гривень", - сказал Порошенко и добавил, что эта сумма на 16 млрд больше нынешней.

Глава государства подчеркнул, что в следующем году расходы только на оборону превышают 3% ВВП, а в целом на сектор обороны и безопасности планируется потратить более 5% ВВП.

Президент уверил, что у государства есть средства для закупки в перспективе такого новейшего вооружения, как ракетный комплекс "Ольха", крылатая ракета "Нептун", самоходная артиллерийская установка "Богдана", ударный разведывательный комплекс "Сокол" и др.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что два французских вертолета Airbus направят в Азово-Черноморский бассейн для защиты границы и спасению людей.