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Интернет-СМИ хотят обязать иметь украиноязычный интерфейс

Интернет-СМИ хотят обязать иметь украиноязычный интерфейс
11:34 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины: Народный депутат Украины Николай Княжицкий сообщил, что Верховная Рада намерена обязать все интернет-издания перевести начальную страницу на украинский язык.

Верховная Рада Украины планирует обязать все интернет-издания иметь украиноязычную начальную страницу, а интерфейс обязательно должен быть переведен на украинский. Об этом в эксклюзивном комментарии сообщил народный депутат Украины, председатель парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.

"Интернет-издание должны открываться и первая страница должна быть украинской. Интерфейс весь должен быть переведен на украинский язык. Это не запрещает иметь на других языках тексты, но и страница, которая открывается, когда вы заходите в интернет должна открываться на украинском языке", - сказал Княжицкий.

В случае принятия законопроекта №5670-Д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" печатные средства массовой информации, по словам нардепа, обязаны будут печататься на украинском, или иметь тираж на украинском языке рядом с другим языком.

"Или украинский, или должны еще тираж печатать на украинском и тогда можете на то другом языке", - отметил Княжицкий.

Напомним, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания после мониторинга 34 тысяч часов эфиров наблюдает тенденцию увеличения процента украинской песни на радио. Что касается языка ведения эфиров, то средний показатель 86% на общенациональных радиостанциях. Сейчас продолжается мониторинг соблюдения языковых квот на телевидении после переходного периода. Уже проверены цифровые телеканалы, где нарушений не зафиксировано. 

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Украинский язык, Николай Княжицкий, Перевод, Нардеп, Интернет-издания, Начальная страница.
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