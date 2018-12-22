Первый на Закарпатье приход перешел в ПЦУ

Новости Украины: К Закарпатской епархии Православной церкви Украины в пятницу, 21 декабря, присоединился приход св. Первомученика архидиакона Стефана.

Приход св. Первомученика архидиакона Стефана с. Проходи присоединилась к Закарпатской епархии Православной церкви Украины. Об этом сообщает Закарпатская епархия Православной церкви Украины.

"Приход св. Первомученика архидиакона Стефана с. Минай присоединилась к Закарпатской епархии Православной церкви Украины. 21 декабря 2018 г. настоятель прихода протоиерей Степан Беляк обратился к епископу Ужгородскому и Закарпатскому Варсонофию с письменной просьбой о включении его в клир Закарпатской епархии Православной церкви Украины”, - говорится в сообщении.

Ранее данная религиозная община входила в состав Мукачевской епархии Русской православной церкви в Украине (так называемой "Мукачевской епархии УПЦ"). Затем епископ Варсонофий издал Указ о включении данного прихода в состав Закарпатской епархии ПЦУ, а протоиерея Стефана Беляка принял в епархиальный клир.

Как отмечают в епархии, приход св.Первомученика архидиакона Стефана, которой руководит врач-священник Степан Биляк, когда-то принадлежал к УПЦ Киевского патриархата, но впоследствии перешел в УПЦ Московского патриархата.