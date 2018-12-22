На Украину обрушится стихия: синоптики предупреждают о штормовом ветре и снеге

В ближайшие сутки теплый и влажный атлантический воздух охватит всю территорию Украины, но погода будет пасмурной, сырой и ветреной, сообщает Укргидрометцентр.
Ожидается небольшой мокрый снег и дождь, в восточной части, ночью и на Закарпатье и в Карпатах умеренные осадки. На дорогах, кроме юга страны, местами гололедица.
Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток от 1° мороза до 4° тепла, днем в южной части 3-8° тепла.
На протяжении 22−24 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность третьего уровня сильный ветер — 15−20 м/сек. В Карпатах прогнозируется ветер со скоростью 25−30 м/сек.. Потенциально опасные погодные условия синоптики обещают в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой и Закарпатской областях.
Погода в городах Украины на 23 декабря:
В Киеве - небольшой мокрый снег и дождь. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток 0-2° тепла.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 23 декабря самая высокая температура днем была +10,2 в 2015 году, самая низкая ночью -21 в 1902 году.
В понедельник, 24 декабря - небольшой снег, на западе и юге с дождем (в западных областях умеренные осадки). Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с.
Погода 24 декабря
Температура в течение суток в северных и центральных областях 1-6° мороза, на остальной территории от 2° мороза до 3° тепла (в Крыму днем 3-8 тепла). В Киеве - небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура в течение суток 1-3° мороза.
Погода 25 декабря
Напомним, в ближайшие дни в Украине стоит ожидать потепления, температура поднимется до одного градуса тепла. Однако уже после католического Рождества 25 декабря начнутся легкие морозы - до 2-4 градусов ниже нуля. Горбань напомнил, что "настоящая зима" в Украине начнется только с 15 января: тогда ожидается резкое и стремительное похолодание. До самой середины февраля температура опустится на уровень 20-25 градусов мороза и потеплений не ожидается.