На Украину обрушится стихия: синоптики предупреждают о штормовом ветре и снеге

Новости Украины: В воскресенье, 23 декабря, в Украину зайдет теплый и влажный атлантический воздух, ожидается мокрый снег и штормовой ветер в западных регионах страны.

В ближайшие сутки теплый и влажный атлантический воздух охватит всю территорию Украины, но погода будет пасмурной, сырой и ветреной, сообщает Укргидрометцентр.

Ожидается небольшой мокрый снег и дождь, в восточной части, ночью и на Закарпатье и в Карпатах умеренные осадки. На дорогах, кроме юга страны, местами гололедица.

Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток от 1° мороза до 4° тепла, днем в южной части 3-8° тепла.

На протяжении 22−24 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность третьего уровня сильный ветер — 15−20 м/сек. В Карпатах прогнозируется ветер со скоростью 25−30 м/сек.. Потенциально опасные погодные условия синоптики обещают в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой и Закарпатской областях.

Погода в городах Украины на 23 декабря:

Ужгород – дождь, ночью -1...+1, днем +3...+5

Львов – снег с дождем, ночью -1...+1, днем +2...+4

Ивано-Франковск – дождь, ночью -1...+1, днем +3... +5

Тернополь – снег с дождем, ночью -1...+1, днем +2...+4

Черновцы – дождь, ночью -1...+1, днем +4... +6

Хмельницкий – снег с дождем, ночью -1...+1, днем +2...+4

Луцк – снег с дождем, ночью -1...+1, днем +1... +3

Ровно – снег с дождем, ночью -1...+1, днем +1... +3

Житомир – снег с дождем, ночью -1...+1, днем +2... +4

Винница – снег с дождем, ночью -1...+1, днем +2... +4

Одесса – ясно, ночью +1...+3, днем +5... +7

Николаев – солнечно, ночью +1...+3, днем +5...+7

Херсон – дождь, ночью +2...+4, днем +5...+7

Симферополь –дождь, ночью +2...+4, днем +7...+9

Кропивницкий – снег с дождем, ночью -1...+1, днем +1 ...+3

Черкассы – снег, ночью -1...+1, днем +1 ...+3

Чернигов – снег, ночью -1...+1, днем +1...+3

Сумы – снег с дождем, ночью -1...+1, днем 0...+2

Полтава – снег с дождем, ночью -1...+1, днем +1...+3

Днепр – снег с дождем, ночью -1...+1, днем +1 ...+3

Запорожье – дождь, ночью +1...+3, днем +4...+6

Донецк – дождь, ночью -1...+1, днем +2...+4

Луганск – дождь, ночью -1...+1, днем +2 ...+4

Харьков – снег с дождем, ночью -1...+1, днем 0 ...+2

Киев – снег, ночью -1...+1, днем +1 ...+3

В Киеве - небольшой мокрый снег и дождь. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток 0-2° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 23 декабря самая высокая температура днем была +10,2 в 2015 году, самая низкая ночью -21 в 1902 году.

В понедельник, 24 декабря - небольшой снег, на западе и юге с дождем (в западных областях умеренные осадки). Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с.

Погода 24 декабря

Температура в течение суток в северных и центральных областях 1-6° мороза, на остальной территории от 2° мороза до 3° тепла (в Крыму днем 3-8 тепла). В Киеве - небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура в течение суток 1-3° мороза.

Погода 25 декабря

Напомним, в ближайшие дни в Украине стоит ожидать потепления, температура поднимется до одного градуса тепла. Однако уже после католического Рождества 25 декабря начнутся легкие морозы - до 2-4 градусов ниже нуля. Горбань напомнил, что "настоящая зима" в Украине начнется только с 15 января: тогда ожидается резкое и стремительное похолодание. До самой середины февраля температура опустится на уровень 20-25 градусов мороза и потеплений не ожидается.