С нового года украинцы смогут возвращать в аптеки неиспользованные лекарства

Новости Украины: У украинцев с 1 января 2019 года появится возможность возвращать в аптечные учреждения неиспользованные лекарственные средства.

С 1 января 2019 года в аптечные учреждения можно будет возвращать лекарственные средства. Об этом заявила журналистам в Киеве и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

"С 1 января 2019 года каждый украинец сможет возвращать в аптеки лекарства. Когда аптека будет получать возвращенные лекарства, она должна проверить, не были ли они открыты, что они не были использованы, что не была повреждена упаковка. Тогда это не несет никакой угрозы и лекарства могут быть возвращены", - отметила Супрун.

Как известно, перечень товаров, не подлежащих обмену (возврату), утвержден постановлением Кабинета министров Украины от 19.03.1994 г. №172. Среди них: продовольственные товары, лекарственные препараты и средства, предметы сангигиены, некоторые непродовольственные товары, в том числе парфюмерно-косметические изделия, детские игрушки мягкие, аппараты для бритья, ткани, белье постельное, чулочно-носочные изделия, аудио - и видеокассеты, диски для лазерных систем считывания с записью, ювелирные изделия из драгоценных металлов, драгоценных камней и тому подобное.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, что в следующем году продолжит действовать государственная программа "Доступные лекарства" и теперь пользователи смогут получать электронные рецепты. По словам главы правительства, электронный рецепт позволит пациенту получить необходимые ему лекарства в аптеках где угодно в Украине, а государство заплатит за это лекарство.

Сейчас, чтобы получить бесплатные или с частичной оплатой лекарства по программе "Доступные лекарства", нужно обратиться с бумажным рецептом в аптеку, которая участвует в программе. Причем только в пределах своей области, города или района. "Доступные лекарства" сейчас можно найти в 8003 аптеках по всей Украине, которые подписали договор с местными властями. Последние и возмещают стоимость лекарств средствами, которые Минздрав переправляет из госбюджета.