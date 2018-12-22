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Минздрав: Украинцы стали реже давать взятки врачам

Минздрав: Украинцы стали реже давать взятки врачам
20:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Минздраве в который раз подчеркнули, что любые принудительные сборы средств — недопустимое явление в медучреждениях.

Украинцы стали меньше "благодарить" врачей подарками.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины, ссылаясь на результаты исследования социологической группы "Рейтинг".

"Украинцы реже дают взятки: в октябре этого года 7% оставляли "благодарность" в кармане врача, за четыре месяца до того, в июне — 15%, а в августе 2017 года — 20%. Так же сходит на нет культура "благодарности" подарками: если в июне 27% респондентов "благодарили" врачей и медсестер подарками, то в октябре — 14%", — отметили в Минздраве.

"Также обязательными для уплаты не могут быть благотворительные взносы. Кроме того, на сайте каждого областного департамента обязательно должна быть исчерпывающая информация о наличии и стоимости лекарственных средств и медицинских изделий, закупленных за средства государственного бюджета Украины, местных бюджетов и других источников в учреждениях здравоохранения", — добавили в Минздраве.

Там подчеркнули, что каждый украинец сможет проверить, есть ли в медучреждении нужный и бесплатный для пациентов препарат, и увидеть, по какой стоимости конкретные лекарства закупили.

"Это можно будет легко сделать в онлайн-режиме, даже не выходя из дома. Региональные департаменты также должны мониторить остатки лекарств и вакцин в каждом медучреждении области и при необходимости оперативно перераспределять их между заведениями", — отметили в Минздраве.

Накануне в Минздраве рассказали, довольны ли украинцы медреформой.

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Минздрав, Коррупция, Взятки, Медучреждения.
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