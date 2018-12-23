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Пограничникам в Азовском море дали новый катер

Пограничникам в Азовском море дали новый катер
15:33 Сегодня Телеграф www.pravda.com.ua Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Отряд морской охраны ГПСУ получил катер проекта UMS-1000 PC, когда для несения патрульной службы и других аналогичных функций.

Мариупольский отряд морской охраны ГПСУ, который расположен на Азовском море, получил малый пограничный катер проекта UMS-1000 PC.

Как сообщает "Украинский милитаристский портал", катер разработан для несения патрульной службы и других аналогичных функций, предназначен для перевозки людей и малогабаритных грузов на реках, водохранилищах и в прибрежной зоне морей.

Во время испытаний катер показал максимальную скорость в 45,5 узлов.

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"По результатам испытаний катер показал значительно меньшие показатели шума чем у базового проекта UMS-1000. Даже при движении на максимальной мощности двигателя в 3000 об/мин соответствует высоким стандартам акустического комфорта", - говорится в сообщении.

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Украина, Азовское море, Мариуполь, ГПСУ, Новый катер.
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