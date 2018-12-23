Филарет: Если бы я не уступил, мы не достигли бы объединения

Если бы патриарх Филарет не снял свою кандидатуру на должность главы единой поместной церкви, Украина потеряла бы томос. Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.
"Если бы я не уступил, мы не достигли бы объединения и не получили томос об автокефалии украинской церкви. И для меня важно не свое положение, для меня было важно иметь в Украине единую поместную православную церковь для того, чтобы утвердить наше государство", – отметил Филарет.
Как сообщалось, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине. 6 января в Стамбуле он получит томос об автокефалии от Вселенского патриарха Варфоломея.