Филарет: Если бы я не уступил, мы не достигли бы объединения

Новости Украины: Филарет заявил, если бы он не снял свою кандидатуру на должность главы единой поместной церкви, Украина потеряла бы томос.

Если бы патриарх Филарет не снял свою кандидатуру на должность главы единой поместной церкви, Украина потеряла бы томос. Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

"Если бы я не уступил, мы не достигли бы объединения и не получили томос об автокефалии украинской церкви. И для меня важно не свое положение, для меня было важно иметь в Украине единую поместную православную церковь для того, чтобы утвердить наше государство", – отметил Филарет.

Как сообщалось, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине. 6 января в Стамбуле он получит томос об автокефалии от Вселенского патриарха Варфоломея.