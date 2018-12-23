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"В идеале - до Рождества": Волкер считает, что РФ может отпустить украинских моряков

&quot;В идеале - до Рождества&quot;: Волкер считает, что РФ может отпустить украинских моряков
23:51 Вс, 23 Декабрь 2018 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Волкер считает вероятным освобождение Россией украинских моряков еще до Рождества.

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает вероятным освобождение Россией пленных украинских моряков еще до Рождества.

Об этом он сказал в интервью ТСН.

"Я думаю, это вероятно. Все мы призываем Россию сделать это как жест доброй воли. И, я надеюсь, они обеспокоены тем, чтобы не усугубить ситуацию, поэтому мы можем получить определенный импульс", - сказал Волкер.

Он напомнил о недавнем разговоре президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, в которой российский лидер "сослался на так называемый законный процесс внутри России, который, конечно, не является законным".

"Впрочем, даже если он сослался на законный процесс, через который должны пройти моряки, мы надеемся, что это будет сделано как можно скорее, если прилагать усилия. Но самое главное - освободить моряков как можно скорее. В идеале - до Рождества", - подчеркнул спецпредставитель госдепа.

Как сообщалось ранее, 25 ноября 2018 года вследствие вооруженной атаки кораблей РФ в районе Керченского пролива были повреждены украинские военные корабли, а члены экипажей - захвачены в плен. После непродолжительного пребывания в Крыму украинские моряки были перевезены в Москву: трех раненых поместили в СИЗО "Матросская тишина", остальных 21-го удерживают в СИЗО "Лефортово".

Украина и мировое сообщество признали военнопленными захваченных моряков, но власти РФ хотят судить их как простых граждан, которые якобы нарушили российскую границу.

Напомним, Волкер ранее заявил, что России нужен повод для агрессии, поэтому необходимо приложить все усилия, чтобы не допустить дальнейшей эскалации.

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Россия, Российская агрессия, Курт Волкер, Захваченные моряки.
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