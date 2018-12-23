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Волкер: Российской Федерации нужен повод для агрессии

Волкер: Российской Федерации нужен повод для агрессии
22:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Волкер уверен, что необходимо приложить все усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации.

России нужен повод для агрессии, поэтому необходимо приложить все усилия, чтобы не допустить дальнейшей эскалации. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью.

"Вы имеете ситуацию, когда Россия в течение длительного времени значительно усиливает свою военную мощь, окружая Украину. На своей территории, а также в Крыму, а теперь и в Черном и Азовском морях. И у нее есть возможности начать агрессию. Мы бы оценили маловероятным, чтобы Россия на это решилась. Но тут произошел инцидент, когда Россия атаковала украинские корабли несколько недель назад. И теперь, я думаю, мы должны рассматривать реалистичную вероятность того, что Россия начнет новую агрессию", - подчеркнул он.

По словам Волкера, необходимо приложить все усилия, чтобы не допустить этого.

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"Мы должны сделать все, чтобы избежать этой агрессии и сдержать ее. Но есть вещь, которая беспокоит. Это российские заявления, согласно которым Украина собирается атаковать, применить химическое оружие. Такое дезинформирование беспокоит, потому что для России нужен повод для агрессии. Хотелось бы думать, это делается для того, чтобы отвлечь внимание от агрессии против украинских кораблей в Черном море. Но мы должны быть очень внимательны, должны следить за ситуацией и в идеале – избежать дальнейшей эскалации и агрессии", - сказал спецпредставитель Госдепа.

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США, РФ, агрессия РФ, Курт Волкер.
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