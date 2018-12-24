Супрун рассказала, помогает ли лечение алкоголем

Новости Украины: Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун уверила, что алкоголь не стоит употреблять для профилактики или лечения каких-либо болезней.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, помогает ли лечение алкогольными напитками. Чиновница уверяет, что алкоголь не стоит пить или употреблять в любом другом виде с целью профилактики или лечения каких-либо болезней.

По мнению Супрун, все возможные положительные эффекты, которые содержит в себе алкоголь, в итоге перекрываются его пагубными свойствами.

Некоторым крепким напиткам по ошибке приписывают статус "лечебных". Например, коктейль джин-тоник. В составе данного напитка целебные свойства имеет не джин, а именно безалкогольный тоник благодаря хинину в составе, который давно используют в медицине.

Сообщается, что влияние хинина на на человеческий организм впервые исследовали в 17 веке, в последствии с его помощью лечили малярию. Но, его надо принимать с определенной периодичностью и в терапевтической дозе около 500 мг.

Но Супрун сообщила, что большинство таких коктейлей, которые продаются сейчас в магазинах, содержат небольшое количество хинина и не столь горькие, как традиционный напиток. Поэтому, чтобы получить соответствующее дозирования хинина против малярии — нужно выпить далеко не один коктейль.