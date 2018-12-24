Подконтрольный РФ "Верховный суд" Крыма оставил под арестом захваченного моряка

Новости Украины: "Суд" в Крыму оставил под арестом курсанта Одесской морской академии Владислава Костишина.

Подконтрольный России "Верховный суд" Крыма оставил под арестом захваченного ФСБ курсанта Одесской морской академии, члена экипажа катера "Никополь" Владислава Костишина.

Как сообщает Крым.Реалии, Костишина оставили в СИЗО до 24 января, сократив срок ареста на одни сутки из-за "технической ошибки".

Это десятая апелляция, которую отклонил так называемый "суд". Ранее аналогичные решения приняли по девяти другим украинским морякам.

25 ноября российские военные у берегов Крыма таранили, обстреляли и захватили три плавсредства ВМС Украины - катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь. После непродолжительного пребывания в Крыму украинские моряки были перевезены в Москву: трех раненых поместили в СИЗО "Матросская тишина", остальных 21-го удерживают в СИЗО "Лефортово".

Украина и мировое сообщество признали военнопленными захваченных моряков, но власти РФ хотят судить их как простых граждан, которые якобы нарушили российскую границу.