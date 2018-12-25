Папа Римский в католическое Рождество обратился к человечеству

Новости Украины: Папа Римский Франциск на Рождество обратился с призывом к развитому миру.

Папа Римский Франциск во время праздничной Рождественской службы в соборе Святого Петра в Ватикане упрекнул людей в жадности, призвав прихожан задуматься о переоцененной важности материальных благ. Об этом сообщает Reuters.

"Давайте спросим себя: действительно ли мне нужны все эти материальные объекты и сложные средства для жизни? Могу ли я обойтись без всех этих ненужных дополнений и жить более простой жизнью?", - сказал понтифик в обращении.

Папа подчеркнул, что в то время, как одни люди считают обладание материальными ценностями смыслом жизни, получают всего в избытке и стремятся к еще большему, многие другие остаются без средств на выживание - даже без хлеба.

Как отмечает издание, в этом году традиционная месса в базилике Святого Петра в канун католического Рождества собрала почти 10 000 прихожан.

25 декабря отмечается Рождество по григорианскому календарю. В Украине этот день второй год является праздничным выходным.