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Папа Римский в католическое Рождество обратился к человечеству

Папа Римский в католическое Рождество обратился к человечеству
11:06 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Папа Римский Франциск на Рождество обратился с призывом к развитому миру.

Папа Римский Франциск во время праздничной Рождественской службы в соборе Святого Петра в Ватикане упрекнул людей в жадности, призвав прихожан задуматься о переоцененной важности материальных благ. Об этом сообщает Reuters.

"Давайте спросим себя: действительно ли мне нужны все эти материальные объекты и сложные средства для жизни? Могу ли я обойтись без всех этих ненужных дополнений и жить более простой жизнью?", - сказал понтифик в обращении.

Папа подчеркнул, что в то время, как одни люди считают обладание материальными ценностями смыслом жизни, получают всего в избытке и стремятся к еще большему, многие другие остаются без средств на выживание - даже без хлеба.

Поздравления с католическим Рождеством: интересные стихи, смс и картинки

Как отмечает издание, в этом году традиционная месса в базилике Святого Петра в канун католического Рождества собрала почти 10 000 прихожан.

25 декабря отмечается Рождество по григорианскому календарю. В Украине этот день второй год является праздничным выходным.

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Папа Римский, Рождество, Папа Римский Франциск.
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