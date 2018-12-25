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Папа Римский пожелал облегчения "дорогой Украине"

Папа Римский пожелал облегчения &quot;дорогой Украине&quot;
14:12 Сегодня Телеграф Vatican News

Новости Украины: Франциск молится, дабы христиане в Украине "смогли построить братские и дружеские отношения".

Папа Римский Франциск в традиционном рождественском послании попросил мира для Украины. Текст традиционного послания Urbi et Orbi ("городу и миру") публикует портал Vatican News.

"Пусть же Господь, Который рождается, принесет облегчение дорогой Украине, что с нетерпением хочет заново вернуть прочный мир, который все еще запаздывает. Только с миром, что уважает права каждого народа, страна сможет подняться после понесенных страданий и восстановить достойные жизненные условия для своих граждан. Уверяю свою близость христианским общинам этого региона и молюсь за то, чтобы могли строиться отношения братства и дружбы", - заявил Папа Римский.

Также в своем обращении Папа вспомнил о Сирии, пожелал "найти братство после этих долгих лет войны".

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"Пусть же международное сообщество решительно прилагает усилия для политического решения, которое бы отложило набок разделы и отдельные интересы, чтобы сирийский народ, а особенно те, что были вынуждены оставить свою землю и искать убежища в другом месте, смогли снова жить в мире на своей родине", - отметил он.

Кроме того, понтифик вспомнил о конфликтах в Йемене, ситуации в Африке, на Корейском полуострове, Венесуэле и Никарагуа.

25 декабря отмечается Рождество по григорианскому календарю. В Украине этот день второй год является праздничным выходным.

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Украина, Рождество, Папа Римский Франциск, Католическое Рождество, 25 декабря.
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