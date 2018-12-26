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Среда, 26.12.2018
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Фейгин прокомментировал слухи об упрощении выдачи гражданства РФ украинцам

Фейгин прокомментировал слухи об упрощении выдачи гражданства РФ украинцам
06:53 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: Фейгин опроверг упрощение для украинцев получения гражданства РФ.

Заявления российских политиков и чиновников об упрощении получения российского гражданства – это абсолютно пропагандистский жест.

На самом деле в миграционной политике России ничего не менялось и не изменится.

Об этом рассказал правозащитник Марк Фейгин, передает "Обозреватель".

По его словам, в действительности российское гражданство сегодня невероятно трудно получить.

"Здесь чтобы получить гражданство – платят взятки! Миграционная политика – это одна из самых коррумпированных сфер в России. Поэтому, несмотря на все эти декларативные заявления, практика совершенно обратная", – заверил Фейгин.

Он подчеркнул, что на самом деле таким образом Россия просто пытается в очередной раз продвинуть свою концепцию "мы же братья". На самом же деле, не делая для этого ни одного шага.

"Я нахожусь в Москве, у меня здесь практика. И я вам скажу, что все заявления об упрощении в получении гражданства – это все не более, чем блеф", – подытожил правозащитник.

Напомним, президент РФ Владимир Путин сообщил, что в начале 2019 года будут внесены правки в закон, который упростит для украинцев получение российского гражданства.

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Все по теме:

Россия, Гражданство, Марк Фейгин, Миграционная политика.
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