Путин анонсировал облегчение процедуры получения гражданства РФ для украинцев

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в начале 2019 года будут внесены правки в закон, который упростит для украинцев получение российского гражданства.

Президент России Владимир путина во время ежегодной итоговой пресс-конференции в Москве заявил, что в 2019 году будут приняты поправки в закон, которые облегчают для украинцев получения гражданства России.

Путин уточнил, что поправки в соответствующий закон будут внесены в начале 2019 года. Ранее президент РФ заявлял о намерении облегчить получение гражданства РФ украинцами и пообещал не вводить никаких ограничений на их въезд.

В начале декабря председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил профильным комитетам нижней палаты парламента России оперативно подготовить поправки для упрощения получения украинцами гражданства РФ.

Как сообщалось ранее, 240 народных депутатов на заседании Верховной Рады поддержали проект закона (№5309) о внесении изменений в закон "О свободе совести и религиозных организациях", который обязывает Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).

Сразу после принятия соответствующего закона народный депутат от "Оппоблока" Нестор Шуфрич сорвал с трибуны ВР плакат "Агента Путина Медведчука - под суд!".К нему подбежали депутаты из фракции "Народный фронт", в частности Юрий Береза, и началась драка. В драке участвовали депутаты от обеих фракций. Она продолжалась недолго, потому что остальные депутаты растянули дерущихся. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал депутатов прекратить драку, но потом вынужден был объявить досрочный перерыв.