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Пограничники усилят безопасность на новогодние праздники

Пограничники усилят безопасность на новогодние праздники
12:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГПСУ

Новости Украины: Госпогранслужба Украины усилит меры безопасности на новогодние и рождественские праздники.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины накануне Нового года и Рождества для обеспечения максимально безопасного и комфортного международного движения усилят меры по охране государственной границы.

"Во время мероприятий контроля на новогодние и рождественские дни особое внимание будет уделяться гражданам, которые являются выходцами из стран миграционного риска. Будет осуществляться углубленная проверка паспортных документов и противодействие попыткам перемещения через государственную границу оружия, взрывчатых и радиоактивных веществ и средств террора", - сообщает в среду пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

В информации отмечается, что в настоящее время украинской погранслужбой во взаимодействии с правоохранительными органами и службами сопредельных стран приняты все возможные меры для обеспечения безопасного и максимально быстрого пересечения государственной границы гражданами.

"Для этого привлечено необходимое количество пограничных нарядов и определены резервы, в проверках и обзорах задействованы служебные собаки и используются все возможные технические средства", - заверили в ведомстве.

При этом в Госпогранслужбе проинформировали, что в минувшие выходные на всех участках наблюдалось динамичное движение лиц и транспортных средств, следующих через государственную границу и линию разграничения в районе проведения Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе.

"Увеличение пассажиро-транспортного потока на въезд в Украину отмечалось и на западном участке границы. Это связано с тем, что многие граждане Украины планировали попасть в канун Рождества по Григорианскому календарю к своим родным и близким, и те, кто уехал за границу на заработки или учебу, возвращались на праздники домой", - пояснили в украинском погранведомстве.

В общем, говорится в информации, только за последние пять предпраздничных и праздничных дней сотрудники Госпогранслужбы оформили через государственную границу почти 1,1 миллиона человек (из них в Украине около 665 тыс. человек) и более 190 тыс. транспортных средств.

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Особое внимание в период праздничных дней уделяется функционированию контрольных пунктов въезда-выезда, расположенных на линии разграничения в районе проведения ООС.

"В течение пяти дней через линию разграничения пропущено более 190 тыс. человек и 24 тыс. транспортных средств. Стоит заметить, что на новогодние и рождественские праздники все КПВВ на админграницах с ВОТ (временно оккупированной территорией - ред.) АР Крым и линии разграничения в районе проведения ООС будут работать в штатном режиме. Ограничение может быть применено только в случае обострения ситуации и угрозы жизни людей", - подчеркнули в Госпогранслужбе.

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Пограничники, Госпогранслужба, ГПСУ, Новый год.
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