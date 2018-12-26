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Фриз заявила, что с семьями погибших военнослужащих будут работать психологи

Фриз заявила, что с семьями погибших военнослужащих будут работать психологи
18:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: В Министерстве по делам ветеранов создали отдел для работы с семьями погибших.

В составе Министерства по делам ветеранов будет создан отдельный отдел для работы с семьями погибших участников боевых действий. Об этом проинформировала министр по делам ветеранов Ирина Фриз во время посещения международного детского центра "Артек", сообщается на Правительственном портале.

"Это действительно проблема профессиональных кризисных психологов в нашей стране. Но есть партнеры, которые готовы приезжать, проводить тренинги с нашими специалистами. Сейчас я готова к сотрудничеству, готова присоединяться к вашим инициативам, чтобы семьи павших героев чувствовали заботу и внимание, особенно со стороны государства", - отметила Фриз.

Согласно сообщению, в международном детском центре "Артек" под Киевом сейчас отдыхает около 300 детей, приехавших со всех уголков Украины. Среди них - 80 детей ветеранов, участников боевых действий, поездку которым организовало ОО "Сердца киборгов".

В Украине появилось новое министерство

Министр по делам ветеранов ознакомилась с условиями Центра, посетила учебные классы, услышала об образовательных, оздоровительных и художественные программах для детей. А также получила календарь с фотографиями детей украинских защитников "Сердца киборгов".

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Ветераны, ВСУ, Военный, Военнослужащий, Ирина Фриз, Министерство по делам ветеранов, Сердца киборгов.
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