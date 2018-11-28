В Украине появилось новое министерство

Новости Украины: Правительство Украины создало Министерство по делам ветеранов, его возглавила Ирина Фриз.

Кабинет министров Украины создал Министерство по делам ветеранов. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Проект решения на заседании представила министр по вопросам ветеранов Ирина Фриз.

Главой комиссии по ликвидации Государственной службы по делам ветеранов войны и АТО назначен первый заместитель главы службы Игорь Мальцев.

Кроме того, Кабмин поручил Министерству по делам ветеранов, совместно с Министерством социальной политики и Министерством здравоохранения, в кратчайшие сроки разработать положение о новосозданном ведомстве, а также все другие необходимые для начала работы документы.

Министерству финансов поручено разработать проекты изменений в государственные бюджеты на 2018 и 2019 года, в которых предусмотреть финансирование Министерства по делам ветеранов.

Как сообщалось, 22 ноября Верховная Рада поддержала представление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о назначении министром по делам ветеранов народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" И.Фриз.

Министр по делам ветеранов Украины намерена в первую очередь создать совет ветеранов, также одним из направлений деятельности министерства станет создание системы "е-ветеран" ("электронный ветеран").