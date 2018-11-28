В Мининфраструктуры не видят рисков для сокращения судозаходов в морпорты

Новости Украины: В Мининфраструктуры Украины не видят угрозы сокращения судозаходов в морские порты из-за военного положения в ряде областей.

Вследствие введения военного положения в 10 областях, Мининфраструктуры не видит риска снижения количества судозаходов в морские торговые порты Украины. Об этом сообщил директор департамента реформирования и функционирования морского и речного транспорта министерства Александр Басюк в ходе встречи с бизнесом, организованной Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА).

"Мы не видим угрозы (снижения количества судозаходов по украинским портам в целом – ред.) в связи с введением военного положения", - сообщил Александр Басюк.

Но при этом, по его словам, по состоянию на сегодня сущевствует возможность повышения страховыми компаниями стоимости рисков, что автоматически отражается на стоимости фрахта для судовладельцев (плата за перевозку грузов морским путем - ред.).

"Есть Международный кодекс защиты судов и портовых сооружений, принятый в рамках конвенции СОЛАС-74 - это обычная международная практика. Мы повышаем уровень охраны порта. Судно, которое заходит, соответственно, имеет свой уровень охраны. Где-то возможно судно будет дольше и пристальней проверяться", - заявил он.

В свою очередь, министр инфраструктуры Владимир Омелян, который присутствовал на встрече, подчеркнул, что нарушения Россией прав торговых судов на беспрепятственный проход по Керченскому проливу и Азовскому морю могут вызвать проблемы с судозаходами в порты.

"Есть проблемы из-за незаконных остановок торговых судов, которые имеют право беспрепятственно проходить через Керченский пролив и акваторию Азовского моря… В то же время у каждого порта – своя продукция. То есть, перебросить продукцию из другого региона или перенаправить продукцию, которая поставляется из Мариуполя и Бердянска в Одессу, достаточно сложно логистически", - отметил он.

В настоящее время, по словам Омеляна, перевалка грузов в портах Азовского моря осуществляется беспрепятственно.

"В дальнейшем будем отслеживать и реагировать. Мы мониторим ситуацию в режиме онлайн, ведь то, что сделала Россия 25 ноября, может повториться в любую секунду", - подытожил министр.

Как сообщалось ранее, 26 ноября Верховная Рада приняла закон "Об утверждении указа президента Украины "О введении военного положения в Украине" (№9338).

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что введение военного положения касается исключительно ряда областей Украины, которые расположены вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.